苗可麗淚崩談帕金森父親 澎恰恰陪演父女情逼哭觀眾

苗可麗談帕金森氏症父親一度淚崩。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕苗可麗在三立台灣台《超級夜總會》舞台上淚灑演出，將父親罹患帕金森症後產生幻覺的親身經歷，透過歌中劇呈現得動人心弦。

這段深刻的父女故事，原本只是她在臉書上的一則貼文，製作人讀後深受感動，特別設計成節目尾聲的橋段，期盼藉由節目分享，不只是感動，更希望讓有類似家庭狀況的觀眾知道，其實我們也可以選擇用理解和陪伴，走進家人的世界。

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苗可麗（左）、澎恰恰演繹真實父女情。（三立提供）

在劇中，澎恰恰飾演一位因病深陷幻覺的老人，苗可麗則飾演守在父親身邊、不離不棄的女兒。劇情淡淡地說著父女情，但每一句台詞都來自她的親身體驗她的父親因長期服用帕金森症藥物，經常出現幻覺，看到地上有魚、有人在吵架，甚至說腳趾上有一隻貓。面對這些「看不見的世界」，她也曾否定、崩潰，直到選擇放下辯駁，「陪他演、陪他信」，才真正走進父親的內心世界。這份理解與轉變，讓現場觀眾無不動容，氣氛一度靜默，許多人悄悄拭淚。

本週《超級夜總會》在嘉義九華山地藏庵熱鬧開場，由林姍以〈天后駕到〉和〈粉紅超跑〉霸氣開唱，氣勢十足如女神降臨；中段由楊哲與楊繡惠上演「搶乾女兒」爆笑橋段，妙語如珠、笑聲不斷，綜藝效果滿點。節目尾聲則將情感推至高潮，苗可麗與澎恰恰用歌中劇細膩演繹這段父女情，並搭配許效舜溫暖的結語，讓這段故事有了最溫柔的落幕。

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