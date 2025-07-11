竇智孔親吐移居花蓮理由 代言馬拉松「用腳步力挺震後重生」

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮市公所宣布「2025太平洋縱谷半程馬拉松」正式起跑，花蓮市長魏嘉彥邀請長年定居花蓮的陽光藝人竇智孔擔任代言人。竇智孔這幾年在社群上總是曬出衝浪、釣魚、溯溪、慢跑、高爾夫球的自然日常，他接下代言任務，號召全民「用雙腳為花蓮加油」。

竇智孔代言太平洋縱谷馬拉松。（花蓮市公所提供）

回顧竇智孔與花蓮的緣分，他說：「我搬來花蓮，是因為有一天來玩，就再也不想走了。」竇智孔坦言當初賣掉台北的房子，毅然移居花蓮，只為了一個更貼近自然的生活方式。「這裡的山林、海、光線顏色都不一樣，真的走進來過就會懂。人家說花蓮的土很黏人，我超有感覺！」

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雖然竇智孔自認沒跑過正式馬拉松，卻熱愛「慢跑」的自由節奏。「慢跑，是我和自己對話的方式，速度比開車慢，卻能看得更深、更遠。」他還推薦最喜歡的花蓮海岸線步道：「沿著海邊跑，看日出、迎著風，再跑進鯉魚潭，從山到海都在腳下延伸，這裡就是最美的跑步場。」

竇智孔移居花蓮的理由曝光。（花蓮市公所提供）

竇智孔表示：「花蓮真的很美，如果你想知道為什麼我捨不得離開，就來跑一趟馬拉松看看。這不只是場運動，更是為生活節奏重新設定的一場旅行。」提到近期在花蓮生活，他笑說最近根本沒時間煩惱世界末日：「因為小孩放暑假了，每天活著就是最重要的事，當下最實在，我們一起跑出對這片土地的熱愛吧！」

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