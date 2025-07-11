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誰是女團最強？TWICE對決BLACKPINK韓網熱議 竟同天同時回歸

TWICE、BLACKPINK竟然在同一天同時回歸。（翻攝自X）TWICE、BLACKPINK竟然在同一天同時回歸。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現今最強韓國女團同天回歸！TWICE迎來出道十周年，推出新歌《THIS IS FOR》，9名成員化身性感小紅帽，子瑜露水蛇腰美出新高度；BLACKPINK經歷單飛活動之後，終於再次推出新歌《JUMP》，先前在首爾場搶先公開，已經讓粉絲期待到不行。接下來兩團粉絲衝點閱率、衝音源，恐怕又是一場腥風血雨。

TWICE子瑜在新歌《THIS IS FOR》中美出新高度。（翻攝自YouTube）TWICE子瑜在新歌《THIS IS FOR》中美出新高度。（翻攝自YouTube）

JYP所屬的TWICE在今天（11日）韓國時間1點推出正規4輯《THIS IS FOR》，她們在2015年出道，今年迎來出道10周年，這是一張收錄14首歌曲的正規專輯，距離上次正規專輯已經有3年8個月，新專輯有著「THIS IS FOR YOU」、「THIS IS FOR ONCE（官方粉絲名）」、「THIS IS FOR EVERYONE」的含意。

另一邊的YG所屬的BLACKPINK新歌《JUMP》則是搶先在7月5日、6日的高陽體育場上的世界巡迴演唱會公開，網路上粉絲拍的影片點閱率已經破百萬，一推出之後好評不斷。今天與TWICE同時公開音源、MV，兩大韓流女團打對台，儘管TWICE是前輩，不過BLACKPINK也沒在客氣，《JUMP》MV找來葛萊美得主大衛梅耶斯（David Meyers），因為這首新歌是BLACKPINK暌違2年10個月再度齊聚，產生的化學反應令人期待。

BLACKPINK的新歌《JUMP》十分有趣。（翻攝自YouTube）BLACKPINK的新歌《JUMP》十分有趣。（翻攝自YouTube）

兩大天團同天同時回歸，在韓國論壇theqoo上掀起熱議，每一則相關討論串都有超過200則留言，討論十分熱烈，韓國媒體也以「JYP vs YG公司看板明星」為題報導。巧的是，BLACKPINK、TWICE今年年底都將來台演出，前者是10月18、19日在高雄世運主場館，TWICE則是11月22日在同一場地，下半年將是女團大混戰，粉絲褲頭可要勒緊了。

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