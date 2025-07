誰是女團最強？TWICE對決BLACKPINK韓網熱議 竟同天同時回歸

TWICE、BLACKPINK竟然在同一天同時回歸。(翻攝自X)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕現今最強韓國女團同天回歸!TWICE迎來出道十周年,推出新歌《THIS IS FOR》,9名成員化身性感小紅帽,子瑜露水蛇腰美出新高度;BLACKPINK經歷單飛活動之後,終於再次推出新歌《JUMP》,先前在首爾場搶先公開,已經讓粉絲期待到不行。接下來兩團粉絲衝點閱率、衝音源,恐怕又是一場腥風血雨。

TWICE子瑜在新歌《THIS IS FOR》中美出新高度。(翻攝自YouTube)

JYP所屬的TWICE在今天(11日)韓國時間1點推出正規4輯《THIS IS FOR》,她們在2015年出道,今年迎來出道10周年,這是一張收錄14首歌曲的正規專輯,距離上次正規專輯已經有3年8個月,新專輯有著「THIS IS FOR YOU」、「THIS IS FOR ONCE(官方粉絲名)」、「THIS IS FOR EVERYONE」的含意。

另一邊的YG所屬的BLACKPINK新歌《JUMP》則是搶先在7月5日、6日的高陽體育場上的世界巡迴演唱會公開,網路上粉絲拍的影片點閱率已經破百萬,一推出之後好評不斷。今天與TWICE同時公開音源、MV,兩大韓流女團打對台,儘管TWICE是前輩,不過BLACKPINK也沒在客氣,《JUMP》MV找來葛萊美得主大衛梅耶斯(David Meyers),因為這首新歌是BLACKPINK暌違2年10個月再度齊聚,產生的化學反應令人期待。

BLACKPINK的新歌《JUMP》十分有趣。(翻攝自YouTube)

兩大天團同天同時回歸,在韓國論壇theqoo上掀起熱議,每一則相關討論串都有超過200則留言,討論十分熱烈,韓國媒體也以「JYP vs YG公司看板明星」為題報導。巧的是,BLACKPINK、TWICE今年年底都將來台演出,前者是10月18、19日在高雄世運主場館,TWICE則是11月22日在同一場地,下半年將是女團大混戰,粉絲褲頭可要勒緊了。

