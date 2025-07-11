謝依霖演藝事業「開外掛」 遇老公生病得婚後憂鬱

〔記者侯家瑜／台北報導〕《我們回家吧3》本週嘉賓為是總能帶來歡樂與笑聲的「Hold住姐」謝依霖。節目這次跟隨她前往目前定居的花蓮玉里，不僅深入聊到她近來的生活狀態，也揭開她淡出演藝圈背後的原因。

曾寶儀（左）坦言已默默關注謝依霖一段時間。（三立提供）

錄影過程中，謝依霖感性落淚，坦言如今的生活讓她重新找回過去遺失的親情，讓人動容。玉里的行程充滿溫度與笑聲，謝依霖帶著曾寶儀品嘗當地經典小吃，包括號稱「臭豆腐界天花板」的玉里臭豆腐、在咖啡廳手作點心、一起騎腳踏車漫遊小鎮風光、到玉里農會大肆採買，甚至還首度公開自己的家。這也是曾寶儀首次踏進嘉賓家中作客。最可愛的亮點，莫過於謝依霖的爸爸，他是一位退休消防員，在錄影期間全程「盯哨」守護現場，父愛的陪伴也為節目增添濃濃的親情氛圍。

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曾寶儀（右）跟著謝依霖回家。（三立提供）

這次美景和美食讓曾寶儀直呼來花蓮得到的能量超乎預期，謝依霖一出道則以「Hold 住姐」身分爆紅，後來也接到電影、參與綜藝真人秀，謝依霖形容自己此段過程就像「開外掛」，她表示一開始母親並不看好，而隨著演藝事業不斷攀高峰的時候，謝依霖竟先選擇成為媽媽，她描述自己當時的心情，「啟發點只是想要證明自己，而後自己也理解當媽媽不容易，太難成為好媽媽。」和曾寶儀聊天中感性落淚，謝依霖描述過去和媽媽的相處，因為媽媽憂鬱症，只要心情不好，就會在家喝悶酒，都會等她睡著才敢睡覺；當媽媽哭喊鬧時，也不敢叫救護車，因為爸爸是消防員，擔心一叫救護車全村都會知道。

曾寶儀（左）見證謝依霖（右）母女情深與人生轉變。（三立提供）

謝依霖心疼過去的自己「年紀小要怎麼面對一切？」直到自己婚後和媽媽一樣經歷了憂鬱症，在面對家庭、生病的先生時的無力感，曾經對母親的批評，才坦然釋懷。也讓曾寶儀安慰：「你已經做的很好了」謝依霖媽媽直接虧她從小很「愛演」，在學校都負責編排表演，很愛表演的媽媽也是戲精，訪問中隨興就來上一段，她誇讚女兒粉絲很多：「一個人一口吐沫淹死你！」讓全場大笑。

曾寶儀表示，雖然謝依霖近年在台灣演藝圈較為低調，但她持續透過 podcast 與海外節目分享生活。曾寶儀坦言已默默關注她一段時間，覺得她如今比以往更有趣、更有深度，「尤其搬去花蓮、生了孩子之後，和這片土地有了更深連結，才決定邀她參加節目。」她感性分享，這趟拍攝讓她感受到謝依霖回歸家庭後的成熟與蛻變，在照顧孩子、面對生活中展現更多穩定與柔韌。「有時候人在外漂久了，最終還是會想回家重新開始。」她也笑說：「這次花蓮玉里真的很好吃，沒什麼好挑剔的！」

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