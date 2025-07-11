白冰冰從失婚、喪女走到今天 淚訴「快樂是我活下去的元素」

〔記者侯家瑜／台北報導〕洪培翔轉戰壹新聞後首度開設的節目就是《真相對話錄》，節目主打「聽見最真實的聲音」，透過與來賓的深度對話，層層剖析事件背後的真相及內幕。首集來賓邀請到「演藝圈大姐大」白冰冰，白冰冰以歌手起家，曾赴日本學習歌舞，婚後一度中斷演藝事業，在經歷生離死別的打擊後才重新復出。鮮少參加訪談節目的她，這次特別上節目分享自身充滿戲劇性與悲情色彩的人生經歷及樂觀態度，節目中白冰冰提及自己長期肩頸痠痛，更笑稱彷彿擁有一副「鐵肩甲」，結果竟是無形的壓力累積所致。

白冰冰形容自己的「鐵肩甲」，是經過人生歷練的重擔淬煉而成。（年代提供）

白冰冰在節目中坦言自己經常肩頸痠痛，後來驚覺，是長期以來無形的壓力及人生的重擔所造成的，因此她形容自己擁有歷經風霜的「鐵肩甲」。白冰冰曾面臨婚姻不順、失去女兒的椎心之痛，她的人生充滿考驗與磨難，之所以能走到今天，是因為始終保持一顆樂觀的心，她直言：「如果內心沒有保留快樂元素，這輩子我活不下去！」

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白冰冰希望透過自己的故事傳遞正能量。（年代提供）

洪培翔表示「順境沒有故事，逆境才有」，希望節目能為觀眾帶來啟發。（年代提供）

白冰冰也表示自己已經哭了十幾年，如今不會再為傷心事流淚，現在留下的淚水都化為「感動的珍珠」。白冰冰平時的節目都是以歌唱、演戲為主，以往她對於訪談節目毫無興趣，認為談的都是過去的事情，這次破例擔任《真相對話錄》首集來賓，是出自於身為電視人的責任感，期望在當今已逐漸不美好的社會中，藉由自己的故事，將正能量傳遞給大家。

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