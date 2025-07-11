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娛樂 電視

18年節目《健康2.0》推新企劃！減醣料理在家也能做

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭凱云、韋汝、陳欣湄主持TVBS《健康2.0》邁入第18年，內容不斷突破創新，透過累積逾十年的官網瀏覽與互動數據分析，精準掌握全民健康趨勢，發現「減醣」、「保骨」、「好眠」已成近年國人最關注的三大健康話題。

隨著「吃得正確與健康密不可分」的觀念日益普及，《健康2.0》今年聚焦「食補」，推出年度重磅企劃《金健康上菜》，攜手四位人氣主廚，打造一系列營養又創意的健康料理。

鄭凱云、韋汝、陳欣湄主持TVBS《健康2.0》，節目推出新企劃。（TVBS提供）鄭凱云、韋汝、陳欣湄主持TVBS《健康2.0》，節目推出新企劃。（TVBS提供）

節目首度加入數位票選，強化觀眾互動參與。鄭凱云表示，希望透過這次「金健康上菜」企劃，讓觀眾在家也能輕鬆做出營養滿分、美味加倍的料理，一起「每天做一點，人生金健康」。

「金健康上菜」節目首集便鎖定「減醣」主題，集結雷議宗、陳之穎、陸巧因及潘瑋翔等豪華主廚陣容同台飆菜，更邀請到營養師、專科醫師及《食尚玩家》主持人所組成「健康試吃團」，從營養、口感、創意等面向進行全方位分享及推薦。其中主廚雷議宗的「松葉蟹南瓜玉子豆腐」一登場就驚豔全場，只見他豪氣放上鮭魚、松葉蟹、干貝絲等海鮮高級食材，不只賣相超澎湃，更完美體現減醣也能兼顧美味的料理哲學，讓健康試吃團當場驚呼連連，直喊「坐在搖滾區真的太香、太折磨了！」、「沒想到減醣料理可以這麼好吃！」

鄭凱云（左）私下也會嘗試簡單的減醣料理。（TVBS提供）鄭凱云（左）私下也會嘗試簡單的減醣料理。（TVBS提供）

身為主持人的鄭凱云也透露，私下也會嘗試簡單的減醣料理，「我最愛用杏鮑菇刨成麵條去炒，口感Q彈又有飽足感，就像是減醣版刀削麵」，被問到節目中印象最深刻的一道，她則大讚陸巧因主廚手工現做的「翡翠海皇蝦麵」，以蝦、魚和青江菜打泥擠製成麵條，不只大幅降低GI值及熱量，營養也超級豐富，「我從來沒想過麵可以這麼做，還能吃進滿滿蛋白質和纖維。」她也鼓勵大家從節目中取材靈感，不用拘泥於食譜，「冰箱有什麼就用什麼，自己做、吃原型食物最重要！」

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