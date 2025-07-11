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娛樂 電視

康康布袋戲魂上身「演過頭」 杜忻恬破格演出超走鐘

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六全新一集「閃亮K歌歡唱年代金曲」，節目大來賓秀蘭瑪雅一出場演唱葉啟田的經典歌曲〈古錐仔〉，特別把原本的旋律注入靈魂與跳躍性，歌路轉變為俏皮的節奏，歌聲細膩又具穿透力，讓主持群驚嘆不已。

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）、李子森深情對唱。（中視提供）《綜藝一級棒》杜忻恬（左）、李子森深情對唱。（中視提供）

正值暑假，《綜藝一級棒》也應觀眾敲碗，深受喜愛的「歌中劇」再度回歸，把經典金曲與戲劇元素巧妙搭配，讓聽歌更有「戲」。主持人陳孟賢發揮搞笑本色，模仿吳樂天講古風格，自創《阿賢之聲》廣播劇，用說書語調作為串場，還自帶BGM配音，趣味十足！許志豪因應情境變身「卡拉OK」服務生，一身制服造型，熟練幫「客人」點歌、遞酒，唯妙唯肖，現場來賓看了都不禁懷疑他是不是真的有兼差過。

秀蘭瑪雅唱功細膩。（中視提供）秀蘭瑪雅唱功細膩。（中視提供）

這集節目中呈現不同年代的金曲，聊到「那卡西年代」，康康補充道：「那卡西就是在酒家的時候想唱歌，就會叫那卡西來，基本是三個人而已，鼓手、鍵盤、吉他。」而歌手蘇宥蓉則唱過那卡西：「以前家人開的餐廳就有那卡西，我五歲就開始在餐廳駐唱。」這一段歌手輪番獻上江蕙組曲，沈建豪以奔放風格演唱<港都夜雨>、杜忻恬深情詮釋<傷心的所在>，吳俊宏則把<悲戀的酒杯>唱出起承轉合的濃厚情感，林姍與陳怡婷以出色的轉音合唱<愛人是行船人>，四首都是好聽但不好唱的歌曲，主持人許志豪也特別點名「苦情歌后」林姍的表現，並稱讚道：「她唱苦情歌有哀怨又帶點嗲氣，真的是很有味道！」

陳孟賢接受陳隨意點歌。（中視提供）陳孟賢接受陳隨意點歌。（中視提供）

接著進入「廣播點歌年代」，許志豪提到過去廣播對觀眾的重要性及影響，不只是點歌，更是與聽眾談心、說故事的溫暖陪伴，「像廣播主持人吳樂天，就是當年講古廣播劇的傳奇人物。」話才說完，康康瞬間「上身」，廣播魂覺醒，現場模仿當年廣播劇敘述口白，以傳奇人物廖添丁為題，一人分飾多角，當演到紅龜與土角伯爭鋒對話時，他突然用力敲地板作出敲門的音效，結果敲得太激動手痛到不行，全場笑翻。康康無辜抱怨：「我這麼正經在演，結果你們在笑什麼！其實這跟演布袋戲沒兩樣！」

陳孟賢模仿廣播傳奇人物吳樂天。（中視提供）陳孟賢模仿廣播傳奇人物吳樂天。（中視提供）

接著換陳孟賢要介紹演唱名單時，他立馬「歌仔戲」上身，還女旦的腔調，沒想到當陳隨意也跟著模仿時，卻被吐槽「聽了不蘇福」，要他man一點，最讓人跌破眼鏡的是李子森和杜忻恬，也跟著玩起「Echo迴音式」介紹，尤其平常總是溫柔恬靜的杜忻恬竟突然爆喊「嘿」，讓眾藝人嚇到綜藝摔，陳孟賢更直呼：「走鐘了啦！」爆笑十足的內容就在每週六晚間8點中視《綜藝一級棒》，中天娛樂台每週日晚間8點也能收看。

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