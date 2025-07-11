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娛樂 最新消息

盤點權志龍傳說中的造型！GD玉子燒是得罪誰 最後一個太地獄

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「GD」權志龍一直以來都是韓流的潮流指標，不管是髮型還是造型，總是讓人為之一亮，不過也有讓粉絲直呼「是不是得罪造型師」的破格造型，只能說GD每次登場都是時尚圈矚目的焦點。本報為您精選GD四大傳奇造型、髮型，或許您可以穿戴去看小巨蛋演唱會，絕對會吸引大家的目光。

GD（右）的「老奶奶」造型現身機場，立刻成為最新流行。（翻攝自IG、YouTube）GD（右）的「老奶奶」造型現身機場，立刻成為最新流行。（翻攝自IG、YouTube）

GD在《POWER》MV中也有帽子搭配絲巾的造型。（翻攝自YouTube）GD在《POWER》MV中也有帽子搭配絲巾的造型。（翻攝自YouTube）

賈永婕也學習GD的帽子、頭巾的搭配。（翻攝自臉書）賈永婕也學習GD的帽子、頭巾的搭配。（翻攝自臉書）

一、「復古老奶奶」絲巾穿搭掀流行，賈永婕也要學

GD暌違7年終於重返韓國歌壇，備受矚目，去年11月他搭乘特斯拉CyberTruck現身仁川機場，成為鎂光燈焦點，可沒想到下車的不是GD，卻是「開喜婆婆」？原來GD頭戴帽子，外面套著一條粉色絲巾，加上紅色格紋上衣，一度讓網友不解這樣的穿搭，不過因為他是GD，似乎一切又合理化。

除了機場之外，GD的新歌《POWER》也出現絲巾搭配帽子的組合，他頭上戴著「小惡魔風」的黑色帽子，帽子下則是一條水藍色絲巾，這樣的搭配也十分新奇，一點都不俗。果然「絲巾STYLE」立刻成為各界效仿對象，最近台北101董事長賈永婕為了宣傳GD展覽，也模仿起GD的造型，成為最新的潮流公式。

GD在MAMA上表演時，頂著「玉子燒頭」，成為經典中的經典。（翻攝自YouTube）GD在MAMA上表演時，頂著「玉子燒頭」，成為經典中的經典。（翻攝自YouTube）

二、得罪造型師了嗎？GD把玉子燒戴著頭上

GD可塑型超強，什麼髮色、長度都能夠駕馭，只是這一個造型至今仍讓粉絲忍不住噴笑。他在2013年前往香港參加MAMA頒獎典禮時，頭頂著中分短髮，左右兩側是黃色，中間則是黑色，如果沒看清楚，還以為是玉子燒，黑色的頭髮是海苔的部分。多年後，GD自己看到玉子燒造型，笑說當時根本沒有聯想到壽司，是看到有人放上「筷子」才意識到，原來是玉子燒啊。

當年BIGBANG造型超及多變化，GD（右二）海帶頭成為當年流行。（翻攝自BIGBANG臉書）當年BIGBANG造型超及多變化，GD（右二）海帶頭成為當年流行。（翻攝自BIGBANG臉書）

三、海帶頭引領潮流，大家都要來遮一下眼睛

GD造型前衛，髮型就像一桶七彩的油漆撒在頭上一樣，他在2012年的《FANTASTIC BABY》中的「海帶頭」也是當年的潮流指標。GD留著一頭長髮，蓋住一邊眼睛，髮色還有各種組合，包括「黑+白」、「黑+橘」、「黑+水藍」、「黑+黃」等等，穿戴在GD身上是很合理，只是當年不少搞笑藝人仿效，卻都成為一場笑話。GD去年受訪看到這個造型，也忍不住說：「這人到底是做什麼的…」更透露吃飯時會一直沾到，意外的很不方便。

GD現身警局時，黑西裝、藍襯衫搭配黑框眼鏡，竟然引發網友瘋搶。（達志影像）GD現身警局時，黑西裝、藍襯衫搭配黑框眼鏡，竟然引發網友瘋搶。（達志影像）

派翠克也曾經模仿GD的穿搭。（翻攝自IG）派翠克也曾經模仿GD的穿搭。（翻攝自IG）

四、GD粉絲不想記起的痛苦回憶，上警局卻又意外帶貨了

如同上述所說，GD各種造型都相當前衛，要說是否看過GD的黑髮，恐怕得想一下。不過前年GD深陷吸毒烏龍，他為了自證清白，主動前往警局調查，當時他罕見頂著一頭黑髮、穿著西裝現身，難得看到GD不是五顏六色。只是他戴著的黑框眼鏡在媒體報導之後，幾個小時之內就銷售一空，黑西裝、藍襯衫搭配黑框眼鏡的造型，以及他走路的步伐，竟然成為最新的迷因，在粉絲看來雖然頗有「地獄哏」的feel，但可見GD的一舉一動，絕對是所有人矚目的焦點。

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