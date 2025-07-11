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娛樂 電視

徐乃麟狂凸槌被砸！樂天女孩闖關 「絲襪纏脖子」全場看呆

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、張文綺、林莎主持東森《全村的希望》，最新一集帶領藝能界好手，肯納、林志宇、JR紀言愷、王伯源、無尊、張棋富、陳伊、劉璇等人，與崇右大學生正面交鋒，挑戰體能極限。

徐乃麟遭麵粉伺候。（東森綜合提供）徐乃麟遭麵粉伺候。（東森綜合提供）

剛參加完世壯運的JR紀言愷，在節目中挑戰高難度臂力關卡。只見他奮力一搏，立刻成功過關，讓全場響起熱烈掌聲，徐乃麟更忍不住大讚他是「演藝圈的驕傲」。

JR事後也驚呼：「這關真不容易，我剛剛闖關完，手都破皮了。」多次挑戰《全村》的無尊，這次受到徐乃麟激勵，希望能贏得獎金，沒想到卻在第一關就慘遭滑鐵盧，更好笑的是，在闖關過程中，辛苦抓到的驚喜紅包，打開一看竟是「打腳底板」的懲罰，讓他崩潰大喊：「我玩得這麼辛苦、這麼累，結果還要被懲罰。」隨後便遭到徐乃麟的無情毒打，痛到腳底發麻，讓全場笑翻。

JR擔任來賓挑戰關卡。（東森綜合提供）JR擔任來賓挑戰關卡。（東森綜合提供）

在「電電餵你吃」關卡中，JR才剛開始，就被電得狂飆髒話急喊卡，過程中就連拿起夾子都困難重重。更慘的是，正要被餵食的籃球女神劉璇也跟著遭殃，不僅被JR噴得滿臉巧克力，還被夾子直接打到牙齒、臉頰，嚇得她花容失色，直喊：「不要打我了啦！」徐乃麟也苦笑表示：「我一輩子沒看過，有人吃東西吃得這麼狼狽。」

本集節目更還原超經典綜藝關卡「終極密碼」，由徐乃麟擔任出題數字關主，沒想到他竟連續兩次記錯數字，慘遭眾人砸麵粉伺候。

陳伊絲襪套頭豁出去。（東森綜合提供）陳伊絲襪套頭豁出去。（東森綜合提供）

在「絲襪套頭」關卡中，樂天女孩「虎牙甜心」陳伊徹底解放，完全不顧形象，將絲襪套在頭上，努力將眼前的瓶子撞倒。她卻控制不住方向，不僅狂把攝影機撞倒，還不小心把絲襪纏在自己的脖子上，場面爆笑。反觀無尊雖然被絲襪卡住牙齦，直喊超痛，卻表現亮眼，化身「絲襪電風扇」，以超高速狂轉，成功在短時間內完成挑戰。

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