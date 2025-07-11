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不敢炎上鍾明軒？ 八炯曬「對話紀錄」曝真相：不能說我慫

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒去年分享赴中旅遊的影片，沒想到波特王隨後爆料，中國政府砸錢邀請網紅訪中進行大外宣，讓他陷入風波，事後又被八炯、閩南狼影射與海峽報導有聯繫，導致事業受重創，於是9日上傳影片反擊。對此，八炯昨（10）日回應此事。

網紅鍾明軒近日槓上八炯。（翻攝自臉書、資料照）網紅鍾明軒近日槓上八炯。（翻攝自臉書、資料照）

八炯昨天在Youtube頻道上傳影片，透露最近心情很難過，因為除了VPN的業配之外，幾乎沒有其他工商，「是不是反共都賺不到錢，所以大家都去舔共，如果反共賺得到錢，我估計館長也不會跳了」。不過，他也藉著這段空檔出國展開療傷之旅，不僅到北美舉辦8場宣講，也聲援2場反共團體的活動。

八炯指出，自己在回國的路上，看到鍾明軒PO出的影片，直指對方影片前20分鐘的部分，其實只是為了替自己即將去中國貴州找藉口、臺階。

此外，八炯提到，薩泰爾日前舉辦的「炎上鍾明軒」節目，有酸民發文稱，主辦單位邀請他和閩南狼，結果兩人都不敢出席。對此，八炯曬出他與製作人的對話紀錄，其實是對方主動尋求合作，八炯也列出空閒時間，卻沒有得到後續回應，才沒有到現場。他表示，尊重節目組的最終決定，「但不能說成是我慫了吧！」

八炯曬出與節目製作人的對話紀錄，反駁酸民指控。（翻攝自Threads）八炯曬出與節目製作人的對話紀錄，反駁酸民指控。（翻攝自Threads）

八炯反嗆酸民，當他在海外串聯反共中國人，以及在網路資訊上幫忙台灣人反共的時候，這群人卻與中共站在同一戰線，認為自己沒有被統戰。

八炯點出，近日有部落客爆料，網路群組出現一些中國旅遊的業配邀請，包括落地後的多樣招待，還會登上央視報導，讓他忍不住提醒，雖然有些去中國旅遊的人不舔共，但是參加這種有央視採訪和招待的活動，很容易變成「有利用價值的笨蛋」。

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