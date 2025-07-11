小8轉戰導演身分企劃案獲獎 當場激動到哭了

〔記者許世穎／台北報導〕2025年韓國富川國際奇幻影展的第18屆亞洲奇幻電影創投會（NAFF）於8日晚間舉行頒獎典禮。包括「小8」張允曦首度轉戰導演身分的《三十日告別》獲西班牙錫切斯國際奇幻影展提案獎，讓她當場激動落淚。

2025年第18屆亞洲奇幻電影創投會頒獎典禮圓滿落幕。（亞洲奇幻電影創投會提供）

NAFF旨在鼓勵亞洲類型電影新秀創作，本屆創投市場共吸引來自16國的31件優秀企劃案角逐，經過嚴謹的初審與決選評比，最終多個重要獎項名單正式揭曉。

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法國CNC獎由法國國家電影中心提供獎金5,000歐元，由曾獲HBO投資的影集《通靈少女》導演陳和榆獲得該項殊榮，得獎企劃案《Don’t Worry about the Vampires》是一部融合黑色幽默與奇幻元素的嶄新作品。這是導演第一次參加富川奇幻影展創投會，他表示：「富川影展是一個充滿活力且極具前瞻性的影展，能在這樣的平台上獲得肯定，我與團隊深感榮幸。」

「小8」張允曦（中）擔任導演的《三十日告別》，獲西班牙錫切斯國際奇幻影展提案獎。（亞洲奇幻電影創投會提供）

此外，台灣作品在本屆富川奇幻影展創投會中表現亮眼，備受國際矚目。企劃案《三十日告別》獲西班牙錫切斯國際奇幻影展提案獎，導演「小8」張允曦得獎時激動落淚，感性表示：「這個獎項是對我最大的鼓勵。」她也感謝父親及與她一同築夢的製片江郁華及共同編導黃治森，肯定團隊的努力成就今日的榮耀。而《腹喜》則榮獲新加坡Mocha Chai Laboratories後期製作支持獎，充分展現台灣影視創作的潛力與實力。

在後期製作支持方面，獲獎作品將獲新加坡Mocha Chai Laboratories、日本視覺產業振興組織（VIPO）、日本Kantana後期製作、馬來西亞Abnormal Studios等國際知名機構提供的專業後期資源，涵蓋調色、音效混音、字幕製作等服務，總價值達數百萬美元，助力提升作品質感與國際競爭力。

法國CNC獎由導演陳和榆（右）以企劃案《Don’t Worry about the Vampires》得獎。（亞洲奇幻電影創投會提供）

本屆NAFF創投市場持續吸引亞洲優秀類型電影創作者與產業專業人士的熱烈參與。台北市電影委員會作為NAFF重要合作夥伴之一，長期支持台灣電影人才走向國際舞台，透過影視協拍、國際合製、資金扶植及市場推廣等多方資源，推動台灣類型電影產業與國際接軌，並協助創作者拓展合作網絡與市場機會。

台灣企劃案《腹喜》獲新加坡Mocha Chai Laboratories後期製作支持獎。（亞洲奇幻電影創投會提供）

台北市電影委員會多年來持續促進與國際影視組織合作，與文化部、文化內容策進院及歐美亞洲多國建立夥伴關係。自2018年至2024年底，累積投資逾新台幣1億300萬元，吸引合製資金超過新台幣16.48億元，完成24部電影及電視劇作品，有效提升台灣影視產業的國際能見度，實現「台北影視走出去，國際資金走進來」的願景。

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