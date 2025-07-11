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娛樂 最新消息

中國紅姐3招「誘拐上床技巧」內幕曝 逾千名男子中招

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」連日來登熱搜，真實身分是38歲焦姓男子的他，長期以來扮女性騙男網友發生關係，名單逾千人，震驚外界。綜合中媒報導，紅姐引誘男人上床非靠詐騙，也不是金錢勒索，僅靠3招引誘受害者嘗到甜頭「撩落去」。

南京紅姐引誘男性上床，再偷偷拍成影片。（翻攝自X）南京紅姐引誘男性上床，再偷偷拍成影片。（翻攝自X）

紅姐誘惑技巧不走傳統路線，而是透過「無昂貴附加條件」、「情感得到滿足體驗」引誘男子，其一要求來訪者攜帶牛奶、食用油等小物品當禮物，再來紅姐會大肆讚美男性，讓男性感到舒適，有面子，最後提供不需要承諾、輕鬆的性關係，大大降低男性戒心。

有網友稱，女性高度自主、自我意識提升的時代，紅姐標榜「低調的獎賞」讓男性容易落入陷阱，加上部分受害者是「已婚男性」，他們自以為能偷偷摸摸，無需承擔後果，最後仍冒著被曝光的風險。

南京紅姐引誘多名男子上床，未經同意拍成影片，在網上傳播。（翻攝自X）南京紅姐引誘多名男子上床，未經同意拍成影片，在網上傳播。（翻攝自X）

南京市江寧區公安局證實，焦男引誘多名男性，包括學生、健身人士、已婚男、外國人等，與其發生性關係，甚至未經同意拍攝性行為，在網路上傳播、販售。

露骨影片在中國社群媒體售價傳出最低甚至只要0.5元（約台幣2元），有些賣家還免費贈送影片，內容未必是「完整版」，有的人則是購買影片，接著轉賣，只為快速獲利。

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