「藍白就是完全的紅！」楊雅喆呼籲大家挺住 一定要出來投票

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者組成的Taiwan Action公民罷免影片計畫，今（11）日推出由金馬導演楊雅喆拍攝新作《阿公餵食秀》，試圖透過祖孫對話，提醒台灣人再怎麼分裂，家人還是家人，未來還是共同的。楊雅喆直言「台灣已經沒有藍白，藍白就是完全的紅」，要大家挺住，一定要出來投票。

Taiwan Action公民罷免影片計畫推出由楊雅喆拍攝新作《阿公餵食秀》。（Taiwan Action提供）

《阿公餵食秀》長約3分鐘，把台灣家庭常見的政治衝突濃縮成一餐飯的距離。影片中，阿公為即將返鄉投票的孫女準備便當，兩人一言不合，眼看氣氛緊張，最終卻以「提早一天回來吃晚飯」達成妥協，畢竟能一起坐下吃飯，才是台灣家庭的情感核心。

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楊雅喆坦言，年輕人常想說服長輩，卻苦無對話空間，開口怕吵架，不說又心急如焚。他建議：「難聽刺激的話年輕人不要說，只要把這影片給老人家看就好了。」甚至鼓勵大家學著拍自己的家庭對話：「每個家庭問題都不一樣，可以拍成短片，分享你們是怎麼處理的，讓別人參考。」

不過，即便只是拍攝「料理便當的手」，楊雅喆也碰上層層困難。他坦言，自己一度找不到演員：「沒有人敢露臉，甚至連手都不願意借出來。」最後才請到一位資深台派長輩幫忙出手演出，但對方堅持不說攻擊性台詞，只好另找人後製配音。孫女的聲音，則由歌手余佩真跨刀獻聲，拍攝全程遠端完成，展現了低成本、高效率的製作方式。

面對罷免戰線上的孤軍奮戰，楊雅喆感嘆地說：「大罷免走到現在，願意站出來在街頭支持的都是非常有勇氣的人。」更直言：「台灣已經沒有藍白，藍白就是完全的紅，就是要把2025年台灣的內政通通毀掉，只要讓他們撐著一口氣，就會繼續作亂，接下來一定還會有更刺激的事情發生，但是大家要挺住不要怕，一定要出來投票。」

《阿公餵食秀》透過祖孫對話，提醒台灣人再怎麼分裂，家人還是家人。（Taiwan Action提供）

然而許多長期投入的志工和長期關注的民眾，都已浮現疲憊和焦慮的情緒，他建議大家，不妨看看日前罷免洪孟楷志工Daffy在「罷洪！刻不容楷」專頁的一段訪談，將可從中得到許多力量。Daffy是位抗癌鬥士，曾是鼻咽癌三期患者，他因感謝台灣健保和醫護人員陪他熬過痛苦療程，誓言「台灣是我的家，這塊島嶼對我有恩，我要做點什麼，我不希望它們再受這些傷害。」

而儘管已投身罷免近半年，每天在街頭承受各種天候和民眾反應，但Daffy說：「我們再剩下三、四個禮拜就可以完成這件事情，我覺得光是想我就每天都很開心了！」

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