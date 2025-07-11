晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

GD權志龍周邊賣爆！近百粉絲凌晨3點夜排 微風南京被包圍了

GD粉絲凌晨夜排，就是希望能夠搶到周邊商品。（Carina提供）GD粉絲凌晨夜排，就是希望能夠搶到周邊商品。（Carina提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON權志龍今天（11日）起將在台北小巨蛋連唱3天，周邊雖然今天早上9點才開賣，結果昨天晚上就有人夜排、睡在微風南京，可見GD魅力有多強大。

粉絲湧入周邊商品店，員工忙得不可開交。（Carina提供）粉絲湧入周邊商品店，員工忙得不可開交。（Carina提供）

GD暌違8年再度來台開唱，粉絲當然等不及了，此次GD推出41款周邊商品，從10元到4000元都有，一定要收的雛菊手燈要價1900元，還附上盆栽燈座，實在有夠卡哇依，讓粉絲直呼「不買不行」。

周邊商品吸引力超大，雖然主辦明定不能夜排，不過茹曦酒店樓下到微風南京門口從昨天晚上就有人在排隊等待，有粉絲透露，凌晨3點就有將近100人在排隊，並動用露營椅、塑膠墊、塑膠椅、雨傘、小電風扇等物品備戰，就是希望能最早搶到GD的周邊。

排GD周邊的人潮已經包圍微風南京。（Carina提供）排GD周邊的人潮已經包圍微風南京。（Carina提供）

現在如果想要購買GD周邊，恐怕得排1至2小時才能進去，因為歌迷人數眾多，已經圍繞微風南京一大圈。有些網友稱粉絲太有毅力，為了偶像甘願睡在微風南京，不過也有人認為，主辦明定無法夜排，卻有人不遵守規定，有失公平，網路上議論紛紛。

◆周邊販售時間

7/11（五）9:00AM-7PM - 茹曦酒店2F 茹曦B廳

7/12（六）9:00AM-5:30PM - 茹曦酒店2F 茹曦A廳

7/13（日）9:00AM-5:30PM - 茹曦酒店2F 茹曦A廳

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中