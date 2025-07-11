GD權志龍周邊賣爆！近百粉絲凌晨3點夜排 微風南京被包圍了

GD粉絲凌晨夜排，就是希望能夠搶到周邊商品。（Carina提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON權志龍今天（11日）起將在台北小巨蛋連唱3天，周邊雖然今天早上9點才開賣，結果昨天晚上就有人夜排、睡在微風南京，可見GD魅力有多強大。

粉絲湧入周邊商品店，員工忙得不可開交。（Carina提供）

GD暌違8年再度來台開唱，粉絲當然等不及了，此次GD推出41款周邊商品，從10元到4000元都有，一定要收的雛菊手燈要價1900元，還附上盆栽燈座，實在有夠卡哇依，讓粉絲直呼「不買不行」。

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周邊商品吸引力超大，雖然主辦明定不能夜排，不過茹曦酒店樓下到微風南京門口從昨天晚上就有人在排隊等待，有粉絲透露，凌晨3點就有將近100人在排隊，並動用露營椅、塑膠墊、塑膠椅、雨傘、小電風扇等物品備戰，就是希望能最早搶到GD的周邊。

排GD周邊的人潮已經包圍微風南京。（Carina提供）

現在如果想要購買GD周邊，恐怕得排1至2小時才能進去，因為歌迷人數眾多，已經圍繞微風南京一大圈。有些網友稱粉絲太有毅力，為了偶像甘願睡在微風南京，不過也有人認為，主辦明定無法夜排，卻有人不遵守規定，有失公平，網路上議論紛紛。

◆周邊販售時間

7/11（五）9:00AM-7PM - 茹曦酒店2F 茹曦B廳

7/12（六）9:00AM-5:30PM - 茹曦酒店2F 茹曦A廳

7/13（日）9:00AM-5:30PM - 茹曦酒店2F 茹曦A廳

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