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10分鐘吸金3億！珍柏金「嘔吐袋靈感」柏金包拍出天價

珍柏金的第一只原型柏金包在法國蘇富比拍賣會拍出860萬歐元，約新台幣逾2億9500萬元。（美聯社）珍柏金的第一只原型柏金包在法國蘇富比拍賣會拍出860萬歐元，約新台幣逾2億9500萬元。（美聯社）

〔記者邱琬智／台北報導〕法國傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）的第一只原型柏金包，昨在法國蘇富比（Sotheby’s）拍賣會上震驚全球。經過僅10分鐘的激烈競標，這款承載豐富歷史意義的黑色柏金包，最終由一位日本藏家以驚人的860萬歐元（約新台幣2億9500萬元）透過電話奪標，不僅遠超預估價，更一舉刷新全球拍賣史上最昂貴時尚手袋紀錄。

愛馬仕為珍柏金量身打造的第一只柏金包原型，採用經典的黑色Box小牛皮材質，搭配鍍金黃銅金屬配件，設計上還擁有一條特別且不可拆卸的肩背帶。（翻攝自蘇富比網站）愛馬仕為珍柏金量身打造的第一只柏金包原型，採用經典的黑色Box小牛皮材質，搭配鍍金黃銅金屬配件，設計上還擁有一條特別且不可拆卸的肩背帶。（翻攝自蘇富比網站）

珍柏金不僅是享譽國際的法國影星，更是時尚文化中不可磨滅的里程碑人物，她的名字至今仍是全球最具指標性精品手袋的代名詞。柏金包的誕生，追溯至1984年的空中偶然邂逅。當時，珍柏金與愛馬仕（Hermès）執行長尚-路易•杜馬斯（Jean-Louis Dumas）同機而坐。珍柏金隨口抱怨，苦於找不到一款兼具實用與優雅的手袋，杜馬斯聞言，靈機一動，竟當場以飛機上的嘔吐袋為藍本，速寫出柏金包的經典輪廓，從此開啟了這款手袋的傳奇神話。

這只原型柏金包上可見刻有「J.B.」的印記。（翻攝自蘇富比網站）這只原型柏金包上可見刻有「J.B.」的印記。（翻攝自蘇富比網站）

此次蘇富比拍賣的這只包，正是愛馬仕為珍柏金量身打造的第一只柏金原型。它採用經典的黑色Box小牛皮材質，搭配鍍金黃銅金屬配件，設計上還擁有一條特別且不可拆卸的肩背帶。更獨特的是，包上還保留了珍柏金本人加裝的小剪刀以及刻有「J.B.」的吊飾，這些細節不僅證明它是設計雛形，更是一件飽含她生活印記的私人物品。據悉，珍柏金曾親自使用這只包長達九年，它見證了她從藝人到母親、從巴黎街頭到國際舞台的點滴歲月，無疑是一件承載著豐富情感與故事的珍品。

珍柏金曾親自使用這只包長達九年，見證她從藝人到母親、從巴黎街頭到國際舞台的點滴歲月。（翻攝自蘇富比網站）珍柏金曾親自使用這只包長達九年，見證她從藝人到母親、從巴黎街頭到國際舞台的點滴歲月。（翻攝自蘇富比網站）

值得一提的是，這只珍貴的柏金包其實在1994年曾由珍柏金本人捐出進行慈善拍賣，旨在支持抗愛滋病基金。隨後於2000年轉手至一位法國藏家手中，並由其珍藏至今。本次回歸拍賣市場，再度燃起了時尚界與拍賣圈的熱情，也印證了明星個人物品所具有的情感與收藏價值的無可取代性。

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