跟李洙赫上過床！性對象全曝光超赤裸

李洙赫在《S LINE》中飾演的韓志昱,性愛關係全被揭露。(達志影像)

羅子秦/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕驚悚奇幻韓劇《S LINE》由李洙赫、李多熙與OH MY GIRL成員Arin(崔乂園)主演,改編自同名人氣網路漫畫,講述在未來人類的頭頂會出現神秘的紅線「S Line」,這條線會連到與自己發生過性關係的人頭上,所有的性秘密因此一覽無遺,因此「S Line」又有「Sex Line」的意思,不同於原作中「所有人都能看到紅線」的設定,戲劇設定為僅有少數人能透過特殊眼鏡看到這些連結。

《S LINE》由OH MY GIRL成員Arin(左起)、李多熙及李洙赫演出。(達志影像)

「禁慾系男神」李洙赫在《S LINE》中擔綱主演,飾演追查真相的刑警「韓志昱」,因性愛關係遭曝光而被捲入神祕事件。李洙赫表示:「剛接到提案時,因為作品名稱太刺激,所以感到困惑。但看了原作之後覺得非常有趣,主題意識很明確,是一部探討當人們隱藏的私人領域被揭露時,會如何改變的作品。」

李洙赫在《S LINE》首演男一,挑戰刑警身份追真相。(LINE TV提供)

他坦言出演動機之一是想轉型:「我覺得這部作品能讓我展現以往沒呈現過的樣貌。我一直有想嘗試多樣角色。」談到與其他演員的合作,他分享:「因為是主角,責任感很大,本來想說要好好照顧其他人,但大家都非常出色地完成自己的角色,最後我反而只專注在看自己的劇本上了。」

李多熙在《S LINE》飾演神秘高中教師 (LINE TV提供)

因主持戀綜《單身即地獄》而有最美主持人稱號的李多熙,飾演外表溫柔親切、卻讓人難以捉摸的高中老師「李圭真」,是一個沒有紅線、讓人充滿好奇的角色。她表示:「奎珍這個角色,表面上看起來是很溫柔、很親切的老師,但其實內在有許多無法輕易窺見的隱藏面。」

OH MY GIRL的成員Arin在《S LINE》飾演陰鬱少女,童年目睹母弒父而有心理陰影。(LINE TV提供)

身為女團OH MY GIRL的成員,Arin過去在《還魂》演技廣受好評,此次在《S LINE》中飾演天生就能看見紅線的少女「申現翖」,因為曾親眼看到母親殺死父親,選擇封閉內心、成為一名隱居型的宅女,Arin表示在OH MY GIRL活動時,多半展現的是明朗與可愛的一面,這次努力呈現出不同的樣貌:「我花了很多時間研究黑暗與孤獨的面貌,甚至讓OH MY GIRL成員們也感受到我很陰鬱。」

《S LINE》將於7月11日起每週五中午12點在LINE TV同步韓國播出。

