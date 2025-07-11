不只《夜夜秀》！5組台灣脫口秀、漫才喜劇演員推薦給你

〔記者胡御柔／台北報導〕談到台灣的脫口秀，觀眾最熟悉的莫過於由曾博恩與賀瓏主持的《夜夜秀》。該節目以時事為題材，在網路與年輕族群中掀起廣大迴響，為台灣喜劇打下深厚基礎。然而，除了這些知名面孔，近年還有許多脫口秀演員活躍於台灣的漫才舞台、喜劇演出與網路節目中，接下來就來推薦幾個超有趣的喜劇演員，陪你開心度過周末好時光！

面白大丈夫成員。（翻攝IG）

面白大丈夫

面白大丈夫是一個以日式漫才與本土文化結合的喜劇演出企劃，由一群熱愛喜劇表演的年輕演員組成，不僅「職男人生」系列舞台劇大受好評，YouTube頻道也經營的有聲有色，尤其是大喜利企劃（一種即興答題秀），現場的回答總是讓人出乎意料，笑料不斷。

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菜冠雙頭成員菜頭（左）及冠冠。（翻攝Threads）

菜冠雙頭

「菜冠雙頭」是由冠冠及菜頭兩位喜劇演員組成的雙人漫才組合，以強烈的角色對比與語言節奏為特色。他們常常一人扮演「天馬行空型」的搞笑角色，另一人則扮演吐槽者，營造緊湊的笑點。

漫才少爺成員三木（左）及太田。（翻攝Threads）

漫才少爺

漫才少爺是一組來自日本的喜劇演員，由三木桑及太田桑組成，專攻日式傳統「漫才」形式。他們的表演風格融合台灣本地元素與日式節奏，讓觀眾在熟悉的語境中體會日式喜感的魅力。

漫才日曜日由菜冠雙頭、漫才少爺，以及福狸男孩組成。（翻攝IG）

漫才日曜日

由菜冠雙頭、漫才少爺，以及另一組漫才搭檔福狸男孩組成。不僅有現場演出，頻道也會固定上傳精彩片段，主打現場即興、無俚頭風格與突如其來的「一發藝」橋段（一種只需要短短幾秒、一次出手就能讓觀眾笑出來的爆笑表演橋段），令觀眾笑到噴飯。

達康.come被譽為「台灣漫才第一組」。（翻攝臉書）

達康.come

達康.come是由「達哥」陳彥達與「康康」賴世康組成的台灣本土漫才代表搭檔，活躍於網路、舞台、脫口秀、甚至偶爾客串電視綜藝，從事搞笑、漫才表演已超過10年的他們被譽為「台灣漫才第一組」，兩人的身高差也讓人印象深刻。

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