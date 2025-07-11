大罷免倒數15天！李明依積極表態 過往爭議言論全被挖

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免投票倒數15天，將在7月26日登場，女星李明依昨（10）日在社群喊話投下「不同意」，引起熱議。事實上，她過去就毫不避諱表明政治立場，無論是在疫情還是先前高雄市長罷免案，她都積極發聲，卻也惹出不少爭議。

李明依毫不避諱表明政治立場。（翻攝臉書）

李明依昨天在臉書發文，呼籲粉絲7月26日出來投不同意，直言「天災無可避免，人禍真是要不得」，貼文一出，立刻掀起兩派論戰。

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事實上，這並非李明依首次公開討論政治，她在2020年高雄市長韓國瑜罷免案結束後，直接崩潰，在臉書怒轟高雄是一個「充滿仇恨的城市」，還在補選期間怒譙，「高雄要光復幾次啊，到底」，種種言論讓網友看不下反擊，「請尊重高雄市民的選擇」、「怎麼不說要發幾次假大財」、「韓粉藝人到底要崩潰幾次呢？」

韓國瑜被罷免後，李明依批評高雄是一個「充滿仇恨的城市」。（資料照）

此外，李明依在疫情期間批評時任總統蔡英文，「在國產疫苗能正式上市前（至少還要1年...吧）任何想幫忙購買國際疫苗的台灣企業、人民、宗教團體，是不是請求政府放下成見、驕傲，不要再各式各樣的刁難！全島一命（不是只有蔡總統一個人的命....）。」

國家面臨如此嚴峻挑戰的時刻，李明依還在一旁說風涼話，網友直接開嗆，「去暸解疫苗廠不會賣給非政府，不要因為顏色不同就亂吵」、「請不要出來刷存在感，台灣因為疫情大家已經人心惶惶、懇求你不要出來發這種文分裂台灣好嗎」、「你應該去做一下功課看看疫苗是否真的那麼好買，這不是在買菜」

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