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娛樂 音樂

不能錯過！江蕙今晚華麗回歸 金鐘歌王專程飛台見證「阿蕙」重要時刻

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙今（11日）晚將重返高雄巨蛋展開復出後的首場演唱會，距離上次站在這個舞台開唱已將近10年，不只歌迷期待，曾奪下金鐘歌王（當時稱金鐘獎男歌星演員獎）的文章，也傳出今天將專程飛來台灣，就是希望能「搶頭香」，在江蕙復出後的首場演出見證她重要時刻。

江蕙今晚將重返高雄巨蛋開唱。（寬宏提供）江蕙今晚將重返高雄巨蛋開唱。（寬宏提供）

據了解，文章今天下午將從香港飛到高雄小港機場，晚上再直接前往高雄巨蛋欣賞江蕙華麗回歸後的首場演唱會，談起兩人交情，文章曾透露，過去和江蕙因跑場認識，習慣親暱稱她「阿蕙」，文章說：「以前西餐廳趕場，記得她有助理開著寶馬，我們一做就要做一個禮拜，時間很緊湊，她都會說『來、坐我車』」。過去文章曾喊話江蕙：「人生真的只有一次啊！」如今江蕙做好身心準備，今晚即將開唱，團隊比她緊張，她則希望能以輕鬆心情好好唱歌給久違的歌迷聽。

文章傳出將專程飛來台灣，今晚去看江蕙演唱會。（翻攝自微博）文章傳出將專程飛來台灣，今晚去看江蕙演唱會。（翻攝自微博）

江蕙這次在高雄巨蛋和台北小巨蛋共唱二十三場，已先預告不安排嘉賓，一方面是因為她覺得不好意思再麻煩藝人好友助陣，另一方面也想唱好唱滿，珍惜和歌迷的相聚時光，因此即使文章曾放話，如果有機會願意當江蕙嘉賓，但今晚還是先當觀眾好好欣賞江蕙的演出。

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