Threads新功能遭吐槽「沒必要」？ IG新字體藏「符號彩蛋」

〔記者胡御柔／台北報導〕每次追新劇時總怕滑社群被劇透嗎？Meta 旗下的Threads最近針對這點推出新功能，不只幫你防雷，還默默新增了聊天室私訊功能！Instagram也釋出了全新合作字體與「符號彩蛋」，一起來看看這波改版亮點！

Threads推出「標示劇透」功能。（翻攝Threads）

用戶未來在Threads發布貼文時，若涉及影集、電影或遊戲內容的關鍵劇情，可以透過系統內建的「標示劇透」功能，將該段文字設為隱藏狀態。被標註的內容將自動顯示為馬賽克樣式，須由閱讀者點擊後才可查看，藉此避免非自願性劇透情況發生，提升觀影體驗保護。

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Threads 也同步新增了聊天室功能，用戶之間可私訊傳送文字訊息及 Threads 貼文。不過目前功能尚不支援圖片傳送，且訊息介面下方另設有「切換至 Instagram 收件匣」按鈕，讓網友喊這功能好像沒必要。

Instagram新字體藏符號彩蛋。（翻攝IG）

Instagram則於近日悄悄上線全新英文字體「Rosalía」，這款字體為 Instagram 與西班牙流行天后 Rosalía 合作推出，風格帶點隨興草寫，此外，用戶在限時動態或貼文中輸入特定符號時，還能觸發隱藏彩蛋，例如輸入「<3」會跳出愛心圖案，輸入「3 :）」則會顯示惡魔表情符號，這項設計大幅提升互動趣味性，也引發用戶熱烈討論與挖掘更多彩蛋組合。

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