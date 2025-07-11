劉伊心攜夫赴深圳「重返亞姐舞台」 感性回憶選美出道起點

〔記者侯家瑜／台北報導〕於2009年代表台灣勇奪亞洲小姐冠軍的藝人劉伊心，暌違16年驚喜現身亞姐舞台，再度成為焦點人物。她受邀參與第36屆亞洲小姐大中華區選拔賽，並特別飛往深圳出席盛會。此次活動由來自台灣的知名國際視覺藝術家高豐老師擔任藝術總導演，劉伊心也透露，正是因為高豐老師的誠摯邀約，讓她決定再度披上戰袍站上亞姐舞台。

劉伊心（左）重返亞姐舞台。（源鑛娛樂提供）

「2009年的亞姐，是我人生最後一場選美，也是我正式出道的起點。」劉伊心感性表示，「能在16年後以另一種身分回到這個舞台，不只是榮幸，更像是對自己青春的一次溫柔回望。」

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劉伊心（左）重返亞姐舞台。（源鑛娛樂提供）

這次她更特別與丈夫、老虎牙子創辦人林志隆一同受邀出席，夫妻同框備受關注。而為了讓這趟回歸更具亮點，劉伊心特別準備了一支國標舞表演，邀請國標舞老師黃宥荃一同飛往深圳演出，「從接到邀約到登台，我和老師密集花了兩週選曲、排舞、練習，希望呈現最好的狀態給大家。」她表示，雖然多年沒站上選美舞台，但那份熟悉的緊張與悸動，依然讓人難忘。

劉伊心與丈夫林志隆。（源鑛娛樂提供）

「我明白舞台上的每一位佳麗，心中都有一個夢。回想當年，那種期待與不安，我感同身受。」劉伊心說道，這次重返亞姐，不只是演出嘉賓，更像是一位過來人，見證每一份閃亮的努力。

如今身兼三寶媽、企業家太太與多元身份，劉伊心不僅持續在演藝圈耕耘，也致力於品牌與家庭間的平衡。她用行動證明，美麗與智慧可以並存，舞台上的光芒，也能延續到人生的每個角色中。

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