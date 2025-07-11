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娛樂 日韓

韓國導演來台「半蹲地上」做一事 台灣姨母笑喊：太敬業了

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國新銳導演金太陽為自編自導長片《迷望》來台出席首映，準備中文開場致詞，親和力十足，有趣的是，他在放映結束後拿起即可拍相機捕捉全場合照，直呼：「看到這麼多觀眾前來觀影，想把這畫面保存下來。」

《迷望》導演金太陽與台灣觀眾見面。（東昊提供）《迷望》導演金太陽與台灣觀眾見面。（東昊提供）

此趟來台行程期間，金太陽偶遇台灣長輩旅行團，工作人員回頭一看，竟見他已主動半蹲在地上，神情專注地替大家拍照，阿姨們更紛紛用英文大讚他拍照技術佳，讓大家忍不住笑出聲來，直說「導演也太敬業了！」

金太陽的新作《迷望》歷時4年拍攝完成，期間多處景觀發生變化，反而自然融入電影形塑出時間感；片中第二幕的「首爾電影院」因不敵疫情歇業，突如其來的現實事件成了故事的一部分。

《迷望》導演金太陽是楊德昌忠實粉絲，與楊導為封面的《太陽》雜誌合照。（東昊提供）《迷望》導演金太陽是楊德昌忠實粉絲，與楊導為封面的《太陽》雜誌合照。（東昊提供）

金太陽提到選擇首爾鐘路區拍攝，是因該地兼具歷史感與現代性，就像台北中山區是「新舊交錯」的地方，與電影探討「改變」的主題不謀而合；師承名導洪常秀的他，特別提及對洪常秀、李滄東等韓國導演的尊敬之情。

金太陽導演表示，能將自己的電影帶到台灣是「奇蹟」，曾於韓國電影資料館工作並負責撰寫台灣電影專題的他，坦言深受台灣影人啟發，這次特別計劃朝聖楊德昌《一一》與《牯嶺街少年殺人事件》的經典場景，以及侯孝賢《千禧曼波》中出現的基隆中山陸橋。

《迷望》導演金太陽本身也很陽光帥氣。（東昊提供）《迷望》導演金太陽本身也很陽光帥氣。（東昊提供）

《迷望》以首爾街頭為背景，描繪一對男女在城市角落偶然相遇，多年後於朋友葬禮上再度重逢，電影橫跨三個時間片段，以破碎對話、緩慢移動的鏡頭，靜靜凝視人與城市的變化，以及隱藏在生活縫隙裡無法言說的情感與遺憾。

《迷望》今（11）起全台上映，週五至週日（7/12–7/14）於台北與高雄舉辦四場導演映後座談，更多資訊請洽東昊電影FB粉絲專頁。

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