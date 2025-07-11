Andy新歌擊敗韓團登發燒冠軍 10年重逢成「神仙組合」

〔記者侯家瑜／台北報導〕全台最速突破200萬訂閱的YouTuber Andy 老師，首支單曲〈我已不是那個誰〉一上架便強勢席捲各大串流平台，火速攻佔前五名榜單，更在 YouTube 音樂發燒影片中榮登冠軍寶座，力壓多組韓國女團、天團與天后，氣勢驚人。

〈我已不是那個誰〉旋律溫柔療癒、節奏朗朗上口，引發網友翻唱熱潮，粉絲紛紛推出抒情版、電音版等多元 Cover，掀起一波話題浪潮，成為近期最火紅的原創歌曲之一。

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就在話題尚未退燒之際，Andy 老師又驚喜釋出與音樂製作人 派偉俊合唱的〈我已不是那個誰〉抒情版，影片上線不到四小時便突破百萬觀看。兩位人氣創作者首度合體，被網友盛讚為「神仙組合」，網路熱議不斷，更有粉絲留言：「一聽就淚崩！」

這首歌的誕生背後也有著一段感人的緣起。今年三月，派偉俊與呂尚霖正在馬來西亞創作專輯，某日休息時，呂尚霖給了派偉俊看Andy老師的影片，也發現Andy老師的 IG 發文中，時常使用派偉俊的音樂作為背景配樂。派偉俊感動之餘，立即私訊 Andy老師 並為他加油打氣。

Andy老師 收到訊息後也誠摯回應，兩人一拍即合，決定攜手創作這首蘊藏重生意義的單曲〈我已不是那個誰〉。派偉俊與呂尚霖當下靈感湧現，創作過程甚至全程被記錄下來，讓這首歌不僅動人，更充滿深刻情感與記憶。

更令人驚喜的是，Andy老師與派偉俊的緣分竟可追溯至十年前，當年Andy老師曾在派偉俊的〈我的時代〉MV 中擔任臨時演員，沒想到十年後兩人以「音樂夥伴」的身分重逢，譜出這段真摯而動人的旋律。

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