711不只是open將生日 這些男神都是壽星

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天7月11日，除了是超商知名玩偶人物open將的生日，演藝圈幾位男神也在今天過生日，其中最放閃的是楊丞琳又選在凌晨0:00向壽星老公李榮浩獻上生日祝福！

楊丞琳（右）近期染了藍色髮色，老公李榮浩也曾出現藍色頭髮。（翻攝自ＩＧ、微博）

楊丞琳（左）用生成照片向老公李榮浩獻上祝福。（翻攝自ＩＧ）

李榮浩今天邁入40歲不惑之年，結婚六年的老婆楊丞琳談到：「我喜歡我說『我們』這兩個字，代表我和李榮浩在一起的第11個生日快樂。」高調說：「生日快樂，在一起的第11個生日。」近期楊丞琳剪短頭髮還染了藍色，之前李榮浩也曾在演出時把頭髮染成藍髮，網友笑說這對夫妻太放閃了。

請繼續往下閱讀...

金曲歌王陶喆也是7/11壽星。（記者陳奕全攝）

坂口健太郎在《愛過之後來臨的》記者會上比出各種愛心。（達志影像）

除了李榮浩過生日，同樣在今天生日的還包括金曲歌王陶喆，近期他才加入新東家環球音樂，展開新的合作旅程。另外日本男神坂口健太郎也是今天的壽星，他登上《VOGUE》七月號封面人物，每張照片都被粉絲誇帥氣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法