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住濟州島更難胖？ 李孝利曝「這招」維持多年女神身材

韓國天后李孝利大方分享維持身材的秘訣。（翻攝自X）韓國天后李孝利大方分享維持身材的秘訣。（翻攝自X）

〔記者胡御柔／台北報導〕出道超過20年的韓國天后李孝利，至今仍是無數人心中的「不敗女神」，自2013年與音樂人李尚順結婚後，定居濟州島，直到2024年9月才正式搬回首爾，這些年也鮮少出現在螢光幕前，但近日她登上劉在錫主持的YouTube節目《只是藉口》，大方分享多年來的生活習慣與維持身材的秘訣。

節目中，劉在錫驚訝她一大早就現身錄影現場，問她：「平常也是這麼早起嗎？」李孝利笑說自己屬於早起型，「但也沒這麼早啦，通常是早上7點半左右起床。」

而真正讓粉絲震驚的是她已維持15年「不吃早餐」的生活模式！當梁世燦問她「起床後會立刻吃早餐嗎？」李孝利坦言：「我不吃早餐，只吃午餐和晚餐。午餐大概是中午12點開始，晚餐則在傍晚6點到6點半之間。」也就是說，她每天都有長達17小時處於空腹狀態，長年實踐間歇性斷食。

除了作息規律，李孝利也強調自己幾乎不吃宵夜，「在濟州島叫不到什麼外送，這11年來幾乎都是自己下廚。要出門吃飯還得開車30分鐘以上，也因此不容易胖。」

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