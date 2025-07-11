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鍾明軒統戰風波毀事業 昔日「恩情」只剩回憶

鍾明軒因為風波被前經紀公司提前解約。（圖翻攝鍾明軒YT）鍾明軒因為風波被前經紀公司提前解約。（圖翻攝鍾明軒YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅鍾明軒因2023年拍攝赴中旅遊影片，意外被扣上「統戰」帽子，甚至遭網紅波特王、八炯、閩南狼質疑收中國政府資金，事業因此受到嚴重打擊。他日前發布新片還原事件全貌，坦言僅僅8秒的對話片段，竟導致自己被誤解、失去工作，合作廠商無端解約，連前經紀公司也選擇提前結束合作。而過去他與前經紀人的影片也被翻出，再度受到關注。

鍾明軒表示，那段遭斷章取義的畫面來自攝徒日記的剪輯，「每天都睡不好，好幾個禮拜不敢出門，甚至因此生病」。而最讓他心寒的，是曾信任的朋友如今仍不相信他的清白，「從那一刻起，我的人生完全不同了」。

其實早在今年3月，他便曾透露精神狀況不穩，面對輿論與解約雙重打擊，獨自扛下幕前幕後所有工作，痛苦指數破表，「我每天在家都在哭」，最終決定前往澳洲布里斯本暫時避風頭，但快樂仍遙不可及。

如今，過往與前經紀人的影片也被網友翻出，當年對方曾為鍾明軒辭去正職、創立公司全力扶持，還感性表示：「我覺得你是個特別的存在。」如今這段關係終究走向結束，恩情已成回憶，留下一地傷感。

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