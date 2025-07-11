李鍾碩《瑞草洞》首播收視告捷 韓媒讚「救了tvN」

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國男神李鍾碩睽違三年回歸小螢幕，與女藝人文佳煐搭檔主演的法律韓劇《瑞草洞》，7/5首播兩集後收視告捷，創下首都圈平均4.6%收視率的佳績，登上2025年tvN週末劇開播最高收視榜首。李鍾碩曾在《黑話律師》中飾演律師，此次在《瑞草洞》中飾演執業9年、職業倦怠的律師，外界期待接下來劇情越來越精彩。

李鍾碩在《瑞草洞》飾演資深律師安宙恆，收播收視創佳績。（Disney+提供）

李鍾碩在《瑞草洞》飾演才華洋溢卻身心俱疲的資深律師安宙恆。劇中闡述律師職場中的疲憊與無奈，該劇首播便創下優秀的收視成績，有韓媒形容是「救了1%的tvN」，先前tvN收視疲軟，耗資500億韓元打造的《問問星星吧》，主角請來李敏鎬與孔曉振也無法拯救收視率，且《問問星星吧》自開播以來就爭議不斷，不僅「太空交配」的設定超荒謬，大結局也讓人傻眼收視直落至2.6%，後續《愛情發芽中》、《離婚保險》也跌至1%收視邊緣，但由於《未知的首爾》漸有起色，加上《瑞草洞》僅兩集便突破5%，被看好有望突破10%大關。

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李鍾碩並非第一次演出律師角色，先前的熱門劇《黑話律師》也是創下佳績，但《瑞草洞》台詞包含大量艱深法律用語，李鍾碩靠著沉穩的聲音與堅定眼神說服對手，加上自然的手勢輔助說明，流暢地消化並表現出法庭攻防戰力，台詞功力備受肯定，詮釋角色性格做足功夫，細膩又寫真地描繪出律師們的真實生活。收視率後勢看漲，李鍾碩因而被韓媒視為拯救tvN的「救視主」。

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