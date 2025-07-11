晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

涉嫌愛情詐騙！孫安佐表姊無力繳交保證金 改限制住居

孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（翻攝IG）孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，近期因身心狀況不穩宣布全面停工，日前更被目擊赤裸上身、神情恍惚站在街頭，引發關注。沒想到近日他過去曾分享合照的表姊「Ariel」林沐希，驚爆因涉「愛情詐騙」遭警方拘提。

根據《ETtoday新聞雲》報導，林沐希昨（10日）被送至台北地檢署複訊後，原本裁定以5萬元交保，但因她一時無法籌出保金，最後改為免交保、限制住居。她步出地檢署時情緒潰堤，當場落淚。

孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（翻攝IG）孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（翻攝IG）

林沐希過去因外型亮眼、身材姣好，加上曾與孫安佐合照曝光，引發網友關注，甚至一度被誤認為是新任對象。

警方調查指出，整起案件由蘇姓主嫌操控，透過培養直播主或找網紅合作，誘導粉絲私訊互動、要求抖內達標才能「約會」，甚至販售寫真集，接著佯稱其中照片露點須付高額費用買斷版權。目前全案仍在擴大偵辦中，檢警持續追查其他涉案人員。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中