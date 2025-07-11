涉嫌愛情詐騙！孫安佐表姊無力繳交保證金 改限制住居

孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐，近期因身心狀況不穩宣布全面停工，日前更被目擊赤裸上身、神情恍惚站在街頭，引發關注。沒想到近日他過去曾分享合照的表姊「Ariel」林沐希，驚爆因涉「愛情詐騙」遭警方拘提。

根據《ETtoday新聞雲》報導，林沐希昨（10日）被送至台北地檢署複訊後，原本裁定以5萬元交保，但因她一時無法籌出保金，最後改為免交保、限制住居。她步出地檢署時情緒潰堤，當場落淚。

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孫安佐表姊「Ariel」林沐希涉嫌愛情詐騙。（翻攝IG）

林沐希過去因外型亮眼、身材姣好，加上曾與孫安佐合照曝光，引發網友關注，甚至一度被誤認為是新任對象。

警方調查指出，整起案件由蘇姓主嫌操控，透過培養直播主或找網紅合作，誘導粉絲私訊互動、要求抖內達標才能「約會」，甚至販售寫真集，接著佯稱其中照片露點，須付高額費用買斷版權。目前全案仍在擴大偵辦中，檢警持續追查其他涉案人員。

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