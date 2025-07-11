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娛樂 最新消息

江蕙回來了！封麥9年今夜開金嗓「江淑娜現身嗎」引爆萬人期待

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣歌壇順利盼到天后「二姐」江蕙，始終正能量的她更在封麥9年間抗癌成功，宣告復出重拾麥克風更再開金嗓，首場「無．有」巡迴演唱會今（11日）在高雄巨蛋盛大登場，國內外一票死忠鐵粉早已迫不及待摩拳擦掌，同時也憶起淡出演藝圈長達10年之久的江淑娜，妹妹是否會親臨現場見證姊姊踏上復出之路的首場演唱會，不僅讓一路力挺的1.5萬名歌迷朋友們感到好奇，更多的其實是滿心的期待。

江蕙（右）今晚將復出重拾麥克風，妹妹江淑娜是否現身成最大焦點。（資料照，記者陳奕全攝）江蕙（右）今晚將復出重拾麥克風，妹妹江淑娜是否現身成最大焦點。（資料照，記者陳奕全攝）

江蕙與江淑娜年幼因家境清寒，為了負擔沉重家計而四處走唱，主要在北投一帶的飯店、餐廳和酒家，日積月累下逐漸練就不凡的歌藝功力。為與江蕙做區隔，江淑娜出道後多以演唱中文歌曲為主，更憑精湛歌藝為瓊瑤電視劇《庭院深深》配唱主題曲走紅，姊妹倆因此一舉在台灣歌壇闖出名號。

不僅如此，江蕙與江淑娜合唱的《風吹的願望》於2003年入圍第14屆金曲獎最佳作曲、作詞等多項大獎，除了是姊妹倆的代表作之一，也是2人唯一一首合唱的經典之作。爾後，江淑娜轉戰電視綜藝，憑藉與澎恰恰主持的《黃金夜總會》奪下金鐘獎最佳主持人獎，個人也曾拿過一座金鐘歌唱綜藝節目主持人獎，迄今則發行共19張專輯、出演過17部電視劇。

江蕙的告別演唱會上，當時已鮮少公開亮相的江淑娜也錄製影片向姊姊感性告白，「如果妳累了、想休息了，我會在家裡等妳！」字字句句觸動人心，未料這一席話竟是為將引退而埋下的伏筆，她當時透過經紀人回應，「至於未來，我和二姐心情一樣，想過知足平凡平淡的生活。」顯見已下足回歸於平凡的決心。據悉，江淑娜這些年過上恬淡的生活，復出機率恐是寥寥無幾，今晚是否會為姊姊復出重拾麥克風而現身，實屬令人期待。

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