張學友64歲生日沒缺席！《你最珍貴》高慧君曬合照祝福「粉絲全哭了」

高慧君（左）曬出與張學友的珍貴合影獻上生日祝福。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「歌神」張學友去年來台開唱因感染RSV病毒，將其中3場演出延期至今年4月，萬名歌迷不離不棄等了他10個月，當時曾與他合唱《你最珍貴》的高慧君也忍不住心疼發聲給予關心。如今，張學友適逢64歲生日大壽，高慧君未缺席如此重要的大日子，釋出2人珍貴的合影也獻上深深祝福，瞬間讓死忠粉絲們全陷入回憶殺中。

張學友去年暌違6年來台連續3週在台北小巨蛋舉辦共９場「60＋巡迴演唱會」，沒想到卻突然宣布罹患呼吸道疾病，導致喉嚨發不出聲音，演唱會因此被迫臨時喊卡，更為此深感愧疚多次向粉絲道歉。當時高慧君得知張學友健康抱恙時，也心疼表示「明天見不到學友哥了，但沒關係，真心希望哥哥健康為重，我相信愛他的歌迷也一定如此。願上天賜下醫治大能，讓學友哥能夠早日康復，一切順遂。」

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更令外界動容的是，張學友昨（10日）迎來64歲生日之喜，高慧君未忘感念之心曬出2人合照由衷獻上深深祝福，感性表示「學友哥哥，生日快樂。身體康健，平安順心。」最後更稱張學友是永遠的偶像，令粉絲們瞬間陷入回憶殺更掀起一片淚海，也不免令人想起2人一起合唱的《你做珍貴》，不過這首27年前的經典之作依舊被傳唱至今。

此外，高慧君去年自行購票於4月親臨觀賞張學友的巡迴演唱會，到安可曲橋段聽到《你最珍貴》前奏一響起，她不禁淚流滿面與在場觀眾們站起來，一起沉浸在樂海之中。回憶當年剛出道，高慧君透露因唱片同時發行緣故，才有幸與張學友一起跑演唱會，雖然此次在演唱會上未能與歌神見面，但她不會放棄對音樂的熱愛，儘管歌手生涯僅有短短4年，仍始終堅持「不管舞臺在哪裡，只要有人願意聽就會唱！」

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