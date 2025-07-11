男神萊恩登太空《極限返航》 預告一週破4億觀看刷新紀錄

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由男神萊恩葛斯林、《墜惡真相》珊卓惠勒合作新片《極限返航》上月底發佈首支預告，首週觀看量高達4億次，成為單周觀看次數最多的原創電影預告，也創下亞馬遜／米高梅影業史上最佳預告首發成績。

萊恩葛斯林在《極限返航》前往太空執行拯救全人類的任務。（索尼影業提供）

該片改編自《絕地救援》原作安迪威爾（Andy Weir）同名小說，萊恩飾演一名原本平凡無奇的教師，從昏迷中醒來，發現獨自身處太空船中，已經不記得自己是誰，在這裡幹什麼。隨著記憶爆發式復甦，他想起自己因任務需要被說服前往太空執行一場孤注一擲的行動，肩負拯救全人類的重任。

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萊恩先前於CinemaCon電影博覽會上表示：「這部片的故事野心極大、規模龐大，拍攝難度非常高，正好就是我們喜歡挑戰的東西。這就是我們為什麼要進戲院看電影的原因，而且我不是因為演了這部片才這麼說，我同時也是這部片的製作人。」《極限返航》預計2026年3月18日在台上映。

再次重溫《極限返航》預告：

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