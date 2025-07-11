蔡允潔剖腹倒數5天！挺巨肚趕通告「偉大媽媽照」瘋傳被讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕懷孕9個月還在拚命錄影！「蔡小潔」蔡允潔懷上第二胎，預產期只剩5天竟還現身節目《小姐不熙娣》錄影現場，瞬間引爆粉絲留言狂潮，她回應每一則祝福還自爆「剖腹產」、「肚子像球很好摸！」親民又堅強的模樣讓網友激動喊「你是偉大的媽媽！」

蔡允潔5天後將剖腹誕下二寶兒子誕生。（組合照，翻攝自臉書）

蔡允潔2022年與老公結婚後誕下女兒「小福星」，今年2月再度宣布懷孕將在7月中旬迎來「二寶」兒子，如今預產期進入倒數，日前卻挺著9個月大的孕肚照常上工，連趕3份共8小時的工作，驚人體力就連自己也佩服。沒想到，蔡允潔昨（10日）晚間再透露「生產前的倒數第2個工作，加油！」並曬出孕肚寫有「倒數5天」的工作照，站在攝影棚背景下被認出是《小姐不熙娣》錄影現場。

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如今，蔡允潔預產期進入最後倒數，粉絲們皆湧入留言打氣，「妳可以的二寶媽」、「為母則強」、「你是偉大的媽媽，我會一直一直支持你！」她則一一回應「聽到你們說我可以的好感動」、「真的很謝謝你們」。被問起是自然產還是剖腹產時，她也大器自爆「剖腹喔！」面對有人質疑是否該待在家休息時，蔡允潔則霸氣回應「健康無虞的情況下，工作還是必須的，我會小心的。」理性又正向的態度，掀起媽媽族狂讚瘋傳。

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