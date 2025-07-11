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前助理再度提告肯爺！性侵、暴力對待一連串指控令人咋舌

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）遭前助理勞倫皮西奧塔（Lauren Pisciotta）提起新訴訟，指控他性侵與涉及性交易。蘿倫也曾於2024年6月控告肯爺非法解雇與性騷擾。根據外媒《綜藝》獲得的第二次修訂起訴書，她現在進一步指控肯爺「對她口交強暴，且未經她同意」，並以虛假的職涯發展承諾，強迫她順從其性要求。

肯爺的前助理勞倫皮西奧塔（左）再度指控他性侵及暴力對待。（美聯社、翻攝自IG）肯爺的前助理勞倫皮西奧塔（左）再度指控他性侵及暴力對待。（美聯社、翻攝自IG）

勞倫於更新版訴狀中提出的完整指控包括充滿敵意的工作環境、性騷擾、攻擊、毆打、性侵害、性交易、未能防止騷擾、歧視與報復、性別歧視、跟蹤、非法禁錮、違反允諾禁止反悔原則，以及蓄意造成情緒困擾等。

訴狀中提到：「Ye對皮西奧塔女士發表下流言論、強迫她穿著緊身衣物、經常性地對她猥褻觸摸、強迫她觀看Ye與其他女性的性行為、傳送露骨性照片並要求她回傳類似照片，還多次要求她參與他的性行為，均遭她拒絕。」其中有一次，Ye更企圖以手指對皮西奧塔女指侵。還有一次，他未經同意對她口交強暴，「這兩次性侵均發生在皮西奧塔受僱期間。」

勞倫更指控，肯爺曾「提議某人與她發生性關係，以換取他可以與該人的伴侶發生性關係」。訴狀中怒指肯爺「臭名昭著地將女性當作性『禮物』贈予他人」。

勞倫的律師指稱，在她持續拒絕威斯特的性要求後，肯爺於2023年秋天解雇了她。然而，訴狀指出，即使她被解雇，肯爺仍搬進與她同一棟公寓大樓，甚至有一次「強行掐住皮西奧塔女士的喉嚨」。之後她為了逃離肯爺搬到佛羅里達州，但訴狀稱肯爺仍不斷騷擾她，包括「虛假報警通報不存在的緊急事件、騷擾事件，甚至訂購虛假的服務和外送到她住處」。

訴狀中寫道，事態在勞倫2024年6月首次提告後更加惡化，還升級為「惡作劇報警」，包括「報稱虐童與謀殺」等虛假緊急事件，使她「無法預測警方是否會因虛假的緊急情況突然上門」。她要求陪審團審理此案，並尋求一般、經濟與懲罰性賠償，包括過去與未來的收入損失。

肯爺本人則從2022年起事業陷入低潮，他連番發表反猶太言論，導致多家合作夥伴終止與他的關係。今年稍早，他還於超級盃期間買廣告，宣傳個人網站販售印有納粹標誌的T恤。更在極具爭議的吹牛老爹審判中公開為其辯護，甚至曾短暫現身法院表達支持。他針對蘿倫的新指控尚未回應，至於她最初的訴訟，肯爺的律師曾聲明稱相關指控「毫無根據」，並表示計畫反訴。

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