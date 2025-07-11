晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

電視台內幕比電視劇更狗血！珍妮佛直呼第4季《晨間直播秀》是頭「野獸」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大影后瑞絲薇斯朋與珍妮佛安妮斯頓主演並共同擔任監製的Apple TV+ 全球熱門影集《晨間直播秀》自第1季首播以來，以貼近時事的題材與寫實鮮明的人物刻畫深受觀眾喜愛，隨後推出的第2、3季也廣受好評，累積多項獎項提名並屢獲殊榮。第4季昨曝光前導預告，劇情將持續升溫，兩人關係也將面臨前所未有的挑戰。

珍妮佛安妮斯頓形容《晨間直播秀》第4季拍起來，簡直是一頭猛獸。（Apple TV+ 提供）珍妮佛安妮斯頓形容《晨間直播秀》第4季拍起來，簡直是一頭猛獸。（Apple TV+ 提供）

珍妮佛日前受訪時表示，身為主演並與瑞絲一同深度參與監製，「這份工作會讓你精疲力盡！」她形容即將登場的第4季將會「更加複雜」且「多層次」。她表示：「《晨間直播秀》拍起來簡直是一頭猛獸。它層次豐富，故事情節複雜，情感豐富，還觸及大量社會議題與時事。」

《晨間直播秀》第4季將延續一貫風格，接露媒體產業的黑暗面，更對現實職場文化提出深刻反思，值得每一位現代職場人探討與借鏡。《晨間直播秀》（The Morning Show）第1至3季於 Apple TV+ 現正熱播中，第4季將於9月17日於Apple TV+ 全球首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中