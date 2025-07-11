電視台內幕比電視劇更狗血！珍妮佛直呼第4季《晨間直播秀》是頭「野獸」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由兩大影后瑞絲薇斯朋與珍妮佛安妮斯頓主演並共同擔任監製的Apple TV+ 全球熱門影集《晨間直播秀》自第1季首播以來，以貼近時事的題材與寫實鮮明的人物刻畫深受觀眾喜愛，隨後推出的第2、3季也廣受好評，累積多項獎項提名並屢獲殊榮。第4季昨曝光前導預告，劇情將持續升溫，兩人關係也將面臨前所未有的挑戰。

珍妮佛安妮斯頓形容《晨間直播秀》第4季拍起來，簡直是一頭猛獸。（Apple TV+ 提供）

珍妮佛日前受訪時表示，身為主演並與瑞絲一同深度參與監製，「這份工作會讓你精疲力盡！」她形容即將登場的第4季將會「更加複雜」且「多層次」。她表示：「《晨間直播秀》拍起來簡直是一頭猛獸。它層次豐富，故事情節複雜，情感豐富，還觸及大量社會議題與時事。」

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《晨間直播秀》第4季將延續一貫風格，接露媒體產業的黑暗面，更對現實職場文化提出深刻反思，值得每一位現代職場人探討與借鏡。《晨間直播秀》（The Morning Show）第1至3季於 Apple TV+ 現正熱播中，第4季將於9月17日於Apple TV+ 全球首播。

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