人類最強Body宣布來台！AV女神沖田杏梨幫豪乳「投保1億日圓」

沖田杏梨奶量驚人。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人類最強Body沖田杏梨來了！日系跳唱女團BLACK DIAMOND即將於今年暑假盛大來台，於8月23日、24日在花漾展演空間舉辦《2025 BLACK DIAMOND LIVE TOUR 花魁 台灣見面會》，3位人氣成員佐山愛（LV）、沖田杏梨（Anri）、廣瀨里緒菜（Riona）將親自與台灣粉絲面對面互動，同時為她們主演的電影《花魁〜SAGA》展開宣傳行程。

BLACK DIAMOND 是近年AV女優轉型女團的新話題代表，過去「惠比壽麝香葡萄」打下基礎，如今BLACK DIAMOND接棒而起，由現役及已退役的AV女優組成，以音樂與舞蹈展現女性自信與能量，迅速受到粉絲熱烈支持。此次來台陣容話題十足，被譽為「人類最強Body」、三圍高達105-59-94公分的沖田杏梨，不僅曾在S1公司以「一億元保險的肉體」出道，甚至為雙峰投保一億日圓（約台幣3500萬元）。她於2016年引退，2017年宣布結婚並懷孕，如今以36歲之姿重返舞台，改名「Anri」重啟樂壇夢，堪稱團體隊長與人氣擔當。

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BLACK DIAMOND將來台與粉絲同歡。（無限暢通娛樂提供）

廣瀨里緒菜（Riona）則以甜美形象與親民互動吸粉無數，是日本男粉心目中的女神代表；佐山愛（LV）也憑藉濃厚異國風情與性感舞蹈風格，成功躍升海外人氣AV女優之一。她們的社群人氣皆破百萬，合作橫跨影視與音樂圈，甚至與港星何超儀合作港產片《豪情3D》也掀起話題。

這次活動是該團首次來台舉辦粉絲活動，除正式舞台演出外，更規劃限量AFTER PARTY及超近距離福利，凡現場消費達標即可參加台灣後援簽名會、一對一合影活動。台灣場將在8月23日、24日舉行於花漾展演空間舉行，7月18日上午11:00正式開賣，票券與活動福利將同步公布，敬請鎖定官方資訊搶票。

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