GD周邊竟只要10元！小巨蛋開唱亮點一次看 粉絲快去踩點打卡

GD今起在小巨蛋連唱3天，將嗨翻上萬名台灣粉絲。（Galaxy Corporation提供）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON今天（10日）將在台北小巨蛋舉行3場《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI》演唱會，這是他暌違8年再度來台，受到矚目，勢必將在台灣再次掀起旋風。不過本報提醒您，此次GD來台開唱，11日（五）開演時間為晚上7點半、12日（六）、13日（日）都是晚上6點開始，可別記錯時間了。

GD展覽將在台北101舉行。（Creative MUT提供）

一、新專輯唱好唱滿，BIGBANG神曲不會錯過

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GD在今年終於回歸歌壇，帶來全新專輯《Übermensch》，其中收錄的《POWER》、《HOME SWEET HOME》將獻出台灣首唱，個人夯曲《One Of A Kind》、《CRAYON》也沒有忘記。除此之外，大家最想聽的BIGBANG經典歌曲也有機會聽得到，像是《LAST DANCE》、《WE LIKE 2 PARTY》，歌迷有望一飽耳福。（以上根據韓國、日本場歌單推測）

GD周邊竟多達41款，從4000元到10元都有。（翻攝自超級圓頂臉書）

二、41款周邊有夠狂，茹曦酒店開賣別跑錯

除了搶票之外，周邊絕對是粉絲兵家必爭之地，今年GD有夠狂，竟然直接開售41款周邊，絕對要入手的莫過於1900元的官方雛菊手燈，甚至還推出盆栽手燈座850元，實在讓人佩服GD團隊的商業頭腦，想要一次就把兩個都帶回家。如果預算不足，或許可以買小型官方迷你燈鑰匙圈900元，也是個不錯的選擇。

周邊還推出衣服、襪子、拖鞋、帽子、袋子等商品，有些粉絲擔心穿上演唱會T會看起來「太迷妹」，導致買了之後也只能穿一次。不過GD周邊的設計就不會讓你有這種煩惱，像是長袖T上面雖然出現GD的肖像，不過「切成一半」的GD更讓人覺得有設計感，平常穿也會很潮，粉絲能大方穿出門，證明「我就是GD粉絲」，一點都不丟臉。

不過建議粉絲還是要衡量自己的經濟能力，像是這次GD官方周邊，最貴的長袖帽T就要價4000元，等同一張演唱會門票，若經濟狀況不允許，可要想清楚再下手。但如果真的很想要留個什麼當紀念，上面印有「Übermensch」的塑膠袋只要10元，是整間店最便宜的商品，只是如果真要為了一個10元塑膠袋排很長隊，是否划算就見仁見智了。

值得一提的是，今年周邊販售的地點可不再小巨蛋外，今年直接移到對面的茹曦酒店2F，以下是販售時間以及地點，粉絲可別走錯了。

7/11（五）9:00AM-7PM - 茹曦酒店2F 茹曦B廳

7/12（六）9:00AM-5:30PM - 茹曦酒店2F 茹曦A廳

7/13（日）9:00AM-5:30PM - 茹曦酒店2F 茹曦A廳

西門町6號出口一出來，也能看到GD展覽的廣告。（翻攝自i_i_exh IG）

三、粉絲出錢又出力，快來找打卡點

粉絲等了8年，這次歐巴終於來台灣，可得把全台北打造成「GD城」，給予最大的應援。在演唱會開演之前，不妨先前往台北各地踩點，一定要去拍的莫過於小巨蛋捷運2號出口壁貼，還有西門町電視牆（屈臣氏上）、西門町電影主題公園、信義商圈A4、中山站南西商圈、市府轉運站、東區頂好等都看得到GD身影。

天后闆娘直接包下台北小巨蛋對面的公車站，為GD應援；公車上也能看到GD的身影。（翻攝自天后闆娘 IG）

四、當GD粉絲有夠忙，跑小巨蛋還要逛台北101逛展覽

GD來台一次就要把粉絲榨乾，除了小巨蛋三天的演唱會之外，《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》也將移師台北舉行，時間在7月17日（四）至8月11日（一）於台北101展開，為期近一個月，還包下三個樓層大規模呈現GD結合高科技與藝術的概念，門票售價為588元，現在已經可以在Klook平台購買。

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