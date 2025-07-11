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娛樂 日韓

GD御用舞者玩台灣感性！權氏兄弟現身信義區 YouBike也入鏡

GD御用舞者先來台，大玩台灣感性。（翻攝自IG）GD御用舞者先來台，大玩台灣感性。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON今天（11日）將在台北小巨蛋連唱三天，御用舞者也陸續抵達台灣，尤其是上過節目的「權氏兄弟」權寧得、權寧敦，都還有粉絲特別接機等待，他們上遊覽車之前還與粉絲擊掌、聊天，親和力十足。

MINAH在台北發現GD的海報，並PO上網。（翻攝自IG）MINAH在台北發現GD的海報，並PO上網。（翻攝自IG）

「權氏兄弟」弟弟權寧敦拍下台北街頭，頗有台灣感性的氛圍。（翻攝自IG）「權氏兄弟」弟弟權寧敦拍下台北街頭，頗有台灣感性的氛圍。（翻攝自IG）

「權氏兄弟」現身台北信義區。（翻攝自IG）「權氏兄弟」現身台北信義區。（翻攝自IG）

儘管下著雨，權氏兄弟等舞者也被發現現身台北信義區，大方與粉絲合影，弟弟權寧敦更一大早跑到公園慢跑，十分愜意。至於女舞者MINAH和Shinjiyun也在台北街頭跳起j-hope《Killin' It Girl》的Chanllenge，MINAH在吃火鍋時與舞者夥伴們一起曬出各式臉譜的紀念品，一連串發文下來，頗有台灣感性的feel，有趣的是剛好YouBike都入鏡，實在有夠台灣味。

「權氏兄弟」弟弟權寧敦一大早到公園慢跑。（翻攝自IG）「權氏兄弟」弟弟權寧敦一大早到公園慢跑。（翻攝自IG）

GD舞者MINAH和Shinjiyun在台北街頭拍攝Chanllenge。（翻攝自IG）GD舞者MINAH和Shinjiyun在台北街頭拍攝Chanllenge。（翻攝自IG）

GD御用舞者們在火鍋店曬出紀念品。（翻攝自IG）GD御用舞者們在火鍋店曬出紀念品。（翻攝自IG）

GD的《Übermensch》世界巡迴演唱會台北站今天起一連三天在台北小巨蛋開唱，這是天王暌違8年再度來台開唱，演唱會不但秒殺還加場，就是要讓歌迷看好看滿。除了GD之外，YG家族御用舞者「權氏兄弟」曾數度為BIGBANG、BLACKPNIK的成員擔任伴舞，坐擁百萬粉絲，還參加過《Street Man Fighter街頭男戰士》，也是偶像般的存在，多次跟隨YG家藝人來到台灣演出，在台灣也頗有人氣。

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