那一夜麥克風鎖進珠寶箱萬人落淚！江蕙相隔10年今晚重返高雄巨蛋全台關注

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔10年，歌壇天后江蕙今（11）晚將重返高雄巨蛋展開北高23場演唱會，所有歌迷都期待看到她重返舞台的風采，歷經抗癌之後，她也做足所有準備，今晚在專屬於她的舞台上，重新用實力歌聲向歌迷打招呼，也將透過一首首家喻戶曉的歌曲告訴大家「江蕙回來了！」

江蕙曾把麥克風鎖進珠寶箱，今晚終於要重拾麥克風開唱。（資料照，寬宏提供）

2015年9月13日，江蕙在高雄巨蛋舉辦最終場「祝福」演唱會，當時唱到《無言花》她就忍不住開始拭淚，演出中舞者為她特別呈現的內容也讓她感動落淚，舞群在台上哭成一團，她也受影響哭了，她開玩笑說：「我會永遠記得你們，下次復出再...」，話沒說完，台下一片笑聲，沒想到當時不經意的一句話，今晚真的要實現了，那一晚，江蕙的麥克風鎖進珠寶箱，催淚台下萬名粉絲，而歌迷期待她重新拾起麥克風的這一刻，一轉眼就是10年了。

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江蕙當年引退前最終場演出，天燈升起給予所有人祝福。（資料照）

江蕙的經典歌曲數也數不完，《酒後的心聲》、《家後》、《落雨聲》...歌迷心中各有自己最愛的一首歌，過去10年歌迷只能去KTV點唱回味，或是聽CD、數位音樂平台聽她唱，今晚總算可以真真實實看到江蕙站在舞台上唱出一首首讓人懷念的歌曲，而且不僅是台語歌，也會有她私心喜歡的國語歌獻給歌迷。

江蕙復出全台矚目，今晚展開北高巡演。（資料照，記者陳慧玲攝）

10年前做出封麥決定，和10年後重新復出，同樣都需要很大勇氣，當年江蕙在巡演尾聲突發奇想跟歌迷說：「不然我改個藝名再出道，不然叫江小蕙。」可以看出她熱愛唱歌的心其實始終沒變，當時選擇封麥有不得已的苦衷，如今在身體狀態調整好之後回歸舞台，不必改名「江小蕙」，因為接下來的北高巡演，歌迷都會全心支持江蕙回歸。

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