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娛樂 音樂

才喊別丟包我！江蕙今夜華麗復出 緋聞男友成最大懸念

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙今夜強勢回歸，首場「無．有」巡迴演唱會即將在高雄巨蛋盛大登場。當年她的封麥演唱會邀請張學友、周杰倫、蔡依林、林俊傑、王力宏、張惠妹、張清芳等巨星站台，這回華麗復出，不少歌迷也紛紛敲碗，期待她的摯友「小哥」費玉清能驚喜現身。

江蕙首場「無．有」巡迴演唱會，即將在高雄巨蛋盛大登場。（寬宏提供）江蕙首場「無．有」巡迴演唱會，即將在高雄巨蛋盛大登場。（寬宏提供）

江蕙再度擁抱最愛的舞台，她從7月11日一路唱到9月1日，橫跨高雄巨蛋與台北小巨蛋，共計舉辦23場演唱會，聲勢驚人。

事實上，在演出前夕主辦單位就透露，儘管江蕙過去演出嘉賓陣容強大，這次不想再麻煩好友們，目前尚未安排嘉賓助陣。天后打算要自己多唱幾首歌，讓歌迷聽得盡興。

江蕙（右）與封麥6年的費玉清（左）私交深厚。（資料照，記者陳奕全攝）江蕙（右）與封麥6年的費玉清（左）私交深厚。（資料照，記者陳奕全攝）

至於是否會有彩蛋驚喜，粉絲依舊滿懷期待。而江蕙與封麥6年的費玉清私交深厚，兩人多次被媒體「配對」，感情好到一度傳出緋聞。

2019年費玉清舉辦告別演唱會，江蕙更貼心送上一顆「小哥號」熱氣球，寫下滿滿祝福：「帶著所有人滿滿的祝福遠走高飛，飛去每個想去的地方～p.s.可別丟包我，要帶我一起去！」更自稱「忠實粉絲江蕙」，字字句句藏著動人情誼。

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