盤點6部今夏最夯動漫！《膽大黨》《怪獸8號》戰鬥升級熱度飆升

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕炎熱暑假到來，MyVideo嚴選6部本月開播的高人氣話題作品，其中《膽大黨》、《怪獸8號》、《戀上換裝娃娃》與《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路》皆為原作粉絲狂敲碗的話題續作，延續上季熱潮、劇情與製作規格全面升級。

《膽大黨》。（MyVideo提供）

1.《膽大黨 第二季》

靈媒少女小桃與熱愛神秘學的厄卡倫再度攜手挑戰超乎常理的現象；第二季延續第一季幽靈vs外星人論戰後的奇異冒險，厄卡倫與寺仁在家中發現貼滿符咒的詭異密室，卻被神祕家族「鬼頭家」盯上，甚至小桃也在露天溫泉遭遇伏擊！第二季節奏加快、戰鬥升級，更添懸疑驚悚與情感糾葛，是本季最具原創感的怪奇系動畫。

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2.《戀上換裝娃娃 第二季》

製作女兒節娃娃的職人系男高生五條新菜，與熱愛Cosplay的陽光女孩喜多川海夢，在第一季中因為一次「祕密的試衣」開啟命運交集。

第二季延續甜度滿點的戀愛氛圍，兩人因為更多角色與服裝製作而相處時間加倍，也因結識新同伴、參加Cos場活動，讓兩人的世界持續擴展。海夢對新菜的好感悄悄升溫，戀情是否將有重大突破？服裝x戀愛x青春的火花將再次點燃。

《怪獸8號》。（MyVideo提供）

3.《怪獸8號 第二季》

怪獸肆虐的日本，曾夢想成為防衛隊員的日比野卡夫卡，如今在怪獸清掃公司任職，卻意外遭神祕怪物附身，變身為「怪獸8號」，擁有強大戰鬥力。面對來自同胞的誤解與追捕，他仍選擇挺身而出，守護人類。

第二季中，卡夫卡加入由最強男人鳴海弦率領的「第1部隊」，不僅要駕馭體內的怪獸之力，也將與潛伏的「怪獸9號」正面對決。全新識別兵器誕生、防衛隊迎來最大危機，動作場面與情感糾葛全面升級，是本季最炸裂的熱血怪獸動畫。

4.《轉生為第七王子，隨心所欲的魔法學習之路 第二季》

主角洛伊德前世是個無名魔法師，因無血統與天賦被命運玩弄，轉生後卻成為沙魯姆王國的第七王子，一出生就自帶「最強魔力」BUFF。他憑藉前世記憶與無限資源，展開想學就學、想戰就戰的無雙魔法生活。

第二季中，洛伊德一行人在羅德斯特領擊敗強敵基札戮姆後，為了追求神聖魔法的奧義，踏入教會展開全新冒險。無節制爆魔法＋全力魔研宅，繼續大開腦洞地炸翻異世界，是爽番黨本季必追之選！

5.《GACHIAKUTA》

《週刊少年Magazine》話題連載作《GACHIAKUTA》，動畫版一開播即引發熱議！官方更宣布將連播六個月、總計24集，一路播放至12月14日，等同於一次播出兩季、每週都有新劇情可追，引爆粉絲熱烈討論，MyVideo也同步跟播。

《GACHIAKUTA》融合「垃圾異能」、「階級對立」與「少年復仇」三大元素，打造出獨特末日科幻世界觀。故事描述來自天界貧民窟的少年路德遭誣陷為殺人犯後被放逐至下界「奈落」，展開一場為父報仇的殘酷冒險。

《桃源暗鬼》。（MyVideo提供）

6.《桃源暗鬼》

故事設定在一個「桃太郎」與「鬼」共存的架空世界中，主角一郎原本以為自己是桃太郎的後代，卻意外發現體內流淌著鬼族血脈，人生從此天翻地覆，面對宿命的撕裂與家族背叛，他被迫選擇立場，展開一場充滿血腥與信念的雙重抗爭。

動畫融合日本民間傳說與現代陰謀論，設定新穎，角色造型鮮明，戰鬥場面節奏緊湊，堪稱新一代「妖異系少年番代表」。

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