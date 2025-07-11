6旬婦剷除敗類！《聖母殺手》「優先席」搬到台灣電影院

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國話題動作片《聖母殺手》結合情感與動作的極致殺手對決，片商驚喜打造片中出現的「優先席」博愛座區域，巧妙呼應台灣近期討論沸騰的「博愛座更名」社會議題。

片商呼應近期議題設置「優先席」區域，也有觀眾cosplay「最強殺手奶奶」參與試映。（鴻聯國際提供）

活動邀請 Cosplay版「殺手奶奶」潛伏於觀眾席中，讓不少觀眾大呼「完全沒發現她就是電影裡那個角色」、「彷彿直接走進電影現場！」成功打造沉浸式話題現場。

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《聖母殺手》打破年齡與性別的類型限制，百想影后李慧英飾演的女主角「爪角」是一位年過六旬、專門清除社會敗類的地下傳奇殺手，透過描繪這位職業女殺手的傳奇人生，導演閔奎東塑造出一個極具鮮明特色的的全新故事。

李慧英（左）與金聖喆將在《聖母殺手》中正面對決。（鴻聯國際提供）

《聖母殺手》改編自韓國暢銷小說《破果》，閔奎東更將「破果」（爛果子）意象注入劇情，探討「社會制度下的敗類與裂縫」該由誰來清理，為動作片注入深層隱喻，台灣上映將是「一刀未剪版本」。《聖母殺手》7月18日全台上映。

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