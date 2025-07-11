（專題）韓綜《母胎單身》揭愛情小白困境 男性「戀愛零分」5大特徵曝

〔記者鍾志均／專題報導〕韓國繼《單身即地獄》、《換乘戀愛》系列爆紅後，Netflix全新戀綜《母胎單身戀愛大作戰》上線首3集，引發社群熱議；網友辣評「男生憑實力單身」、「女來賓比較像自願單身」，以下男性5大「戀愛零分」特徵，讓粉絲看得好氣又好笑，恨不得要他們「打掉重練」。

《母胎單身戀愛大作戰》找來單身男女聯誼，走進戀愛康莊大道。（翻攝自IG）

1.【把戀愛當「考試」準備，而非經營關係】

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節目中不少男參賽者不約而同表示「要先準備好，才能談戀愛」，從男性外型、體態到談吐，方方面面就像「準備上考場」，但戀愛事實上沒有標準答案，「準備好才能愛」的信念，容易讓人一開始就錯失良機。

2.【想法太直接傷人，缺乏言語包裝訓練】

在和女成員互動時，人氣頗旺的3D設計師盧載伊和「直進女」（會丟直球的女性）李珉鴻初步聊天就「卡關」，他原本好不容易開口要說出對女方的「第一印象」，結果丟出認為對方「盛氣凌人」的尷尬評語，最後發現失言，急忙欲言又止，讓人更加火大；對男性來說，他們並非冷漠，而是沒經過「言語包裝」的練習，導致戀愛成為內心獨角戲。

《母胎單身戀愛大作戰》盧載伊不擅言語鬧笑話。（翻攝自IG）

3.【對外貌焦慮，又不敢承認「想被喜歡」】

節目中的改造橋段讓參賽者改頭換面，有人為改變形象，痛苦訓練、穿新衣服；部分成員並非不在意外表，而是長年壓抑「我也想被看見」的願望，戀愛對他們來說是遲來的自我允許。

《母胎單身戀愛大作戰》男性嘉賓普遍被認為「憑實力單身」。（翻攝自IG）

4.【從沒被引導談「愛情」這項課題】

母胎單身男生有些不缺社交能力，有人工作能力強、學歷高，但沒人教過他們如何喜歡一個人、約會該怎麼開始，像是節目中的「雙胞胎」工科男河廷穆明明會稱讚女生，也有心儀的對象，但對「愛情定義」有些模糊，戀愛是一堂空白課綱。

5.【內建「我是不會有人喜歡的那種人」預設值】

3D設計師盧載伊最初在面試時，坦言自己不敢跟人對視，透露「擔心改造後的我，沒辦法踏出任何一步」；他們自卑到幾乎是自我放棄，加上多年來沒被喜歡過，也不知該如何讓人靠近，內心沒將自己設定成「主角」，反而是長年的觀察者。

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