吳慷仁「男男赤裸情慾戲」畫面流出 認了：長年壓抑的釋放

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳慷仁與由李至正在CATCHPLAY台劇《親密之海》是同志伴侶，有情緒張力噴發的床戲。2人演出充滿了緊繃而壓抑的激情，赤裸情慾戲既激烈又充滿細膩情緒。吳慷仁表示：「劇本角色的心理狀態，反而呈現人和人之間情感矛盾的重要環節。」拍攝時，他深刻體會到角色內心長年壓抑後的釋放感。李至正也分享：「最初確實有壓力，不過在實際拍攝時，我專注於角色的情感連結，反而覺得非常自然與真實。」

吳慷仁（左）和李至正在《親密之海》深情互擁。（CATCHPLAY提供）

另一方面，李銘順和于子育在劇中展現出一段糾纏多年卻又無法割捨的男女關係。李銘順表示：「當我第一次看到劇本中有這麼激烈的床戲時，確實有些猶豫，心裡也覺得有點壓力，但我認為這些戲份對角色的情感刻畫非常必要，畢竟曉雯（于子育角色名）對李憲宏（李銘順角色名）來說，是一種脆弱的代表，只有在她面前，他才能毫無掩飾地脆弱。」他進一步分享：「實際拍攝時，我深刻感受到李憲宏內心的矛盾與掙扎，這種複雜的情緒也徹底在兩人的性愛上，所以整個拍攝過程都充滿了挑戰。」

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李銘順（左）和于子育在《親密之海》的床戲，由理性壓抑逐漸轉為情感爆發。（CATCHPLAY提供）

床戲中兩人由理性壓抑逐漸轉為情感爆發，對於角色，于子育透露其實有種熟悉感：「我自己其實是很傳統、甚至有些保守的人，但也正因為這樣，我特別能理解曉雯表面冷靜壓抑，內心卻洶湧澎湃的那種掙扎。」

吳慷仁（右）和李至正在《親密之海》的床戲激烈纏綿。（CATCHPLAY提供）

李銘順（右）和于子育在《親密之海》展現出一段糾纏多年，卻又無法割捨的男女關係。（CATCHPLAY提供）

她也坦言：「最初看到劇本時覺得這場戲很大膽，但我相信這樣的戲份可以更深刻呈現角色的情感面貌，沈曉雯跟了李憲宏多年，早已習慣於他的支配，也包含在性愛上。」

《親密之海》7月18日起將於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video全球超過240個國家與地區同步上線。

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