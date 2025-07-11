殺蛇哥結婚3個月心聲曝光 甜蜜告白嬌妻：回家有人陪很幸福

〔記者蕭方綺／台北報導〕逸祥在台視八點檔《寶島西米樂》中，飾演的米店老闆「米頭」，即將迎來人生喜事，特地量身訂製西裝、準備迎娶美嬌娘。戲裡他喜氣洋洋地步入婚姻，戲外也剛在4月完成婚禮，戲裡戲外一樣幸福。逸祥笑說：「那時候為了婚禮去試西裝，就覺得一套好的西裝能襯托出男人的魅力，穿上西裝整個人都變得好有魅力，像個真正的男人。」

他也大方分享婚姻的幸福感受：「每天回家都有人陪、有人等你，很幸福，但也要承擔更多責任，畢竟現在是兩人一起生活，做什麼都要想到對方。」他還笑說，自己在戲裡有句台詞形容得很好：「男人是天，女人是地，男人要有地才能站得穩，才能夠頂天立地。」

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逸祥（左2）在《寶島西米樂》劇中準備結婚，戲外，他也剛步入婚姻。（台視提供）

他過往以「殺蛇」表演帶來無數笑聲，也被封為「殺蛇哥」，這回靠「米頭」一角吸引不少粉絲，他開心表示：「有人說跟我平常的樣子差好多，也有人開玩笑說『從小看你上《大學生》節目，現在已經演大叔了』。」也有不少人說他演得很好、角色揣摩得很成功，逸祥表示：「看到這些回饋真的很開心！」

逸祥（中）在《寶島西米樂》劇中，特地為了婚禮訂做西裝。（台視提供）

劇中除了賣米，他也喜歡在街頭巷尾觀察鄰居一舉一動，演活了「鄰里八卦站」，頗具喜感的表演方式也受觀眾青睞，還有人問道是如何揣摩愛打聽消息、八卦的米頭。黃逸祥分享：「我會多觀察一下身邊的人，有幾位朋友可能比較愛講話，我就會去聽他們講什麼，然後揣摩一下他們的口氣跟動作。」雖然角色個性聒噪又愛湊熱鬧，不過他形容自己私下是個內向的大I人：「我會專注在自己有興趣的事，比如看動漫可以三天不理外界發生什麼事。」

《寶島西米樂》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。緯來戲劇台週一至週五晚間5-7點播出。

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