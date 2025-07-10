陳峻廷扮《魷魚遊戲》456 跳快閃舞腿軟 認了：FEniX舞擔不是我

陳峻廷（左）、張哲偉出席日商眼鏡品牌活動。（OWNDAYS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張哲偉、陳峻廷合作BL劇《全面管控》建立好交情，兩人戲散人不散，今（10日）出席日商眼鏡品牌聯名系列活動，現場嗨跳1分鐘快閃舞。張哲偉招認，前一晚緊張到失眠，凌晨2、3點才睡，陳峻廷為男團FEniX，笑說昨天還有其他工作，腿已經沒力了，他自招：「我是唱跳團體，但畢竟我也不是團內舞蹈擔當，所以講求開開心心、笑笑過了就好，不要這麼嚴格。」

陳峻廷（左）、張哲偉出席日商眼鏡品牌活動。（OWNDAYS提供）

陳峻廷（右）、張哲偉出席日商眼鏡品牌活動。（OWNDAYS提供）

陳峻廷化身《魷魚遊戲》遊戲玩家，分享聯名鏡框設計細節。（OWNDAYS提供）

張哲偉、陳峻廷呼應聯名《魷魚遊戲》的主題，穿上「456」、「001」綠色運動服，陳峻廷穿上男主角李政宰「456」編號服，他已追完第三季，認為自己和劇中的「成奇勳」不太像，為了不暴雷，只點到：「主角的選擇不會是我的選擇，我不會那麼大愛。」張哲偉穿上「001」，他打趣說：「陳峻廷要穿000才對。」

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陳峻廷化身《魷魚遊戲》遊戲玩家，分享聯名鏡框設計細節。（OWNDAYS提供）

張哲偉化身《魷魚遊戲》遊戲玩家，分享聯名鏡框設計細節。（OWNDAYS提供）

兩人挑戰劇中經典的「街頭打畫片」，被問若參加「魷魚遊戲」，拿到456億韓元（約台幣10億）的高額獎金，會如何運用？陳峻廷說：「跟團員出第三張專輯。」張哲偉則說：「再辦一場演唱會，再邀請FEniX。」讓陳峻廷感動不已，直喊不收張哲偉的錢，「除非公司要收」。

張哲偉化身《魷魚遊戲》遊戲玩家，分享聯名鏡框設計細節。（OWNDAYS提供）

張哲偉以眼鏡作為時尚單品。（OWNDAYS提供）

陳峻廷（左）、張哲偉出席日商眼鏡品牌活動。（OWNDAYS提供）

兩人因戲結緣，相當受粉絲歡迎，活動接滿滿，今也預告接下來還有合體計畫，張哲偉坦言，沒想過兩人緣分、友誼能延續那麼長，雖意外但也很喜歡、很開心。陳峻廷也說，這是他們拍《全面管控》就想達成的目標，放閃說：「雖然劇中故事看似結束了，但我們之間的故事沒有結束，我們還是持續再合作，創造更多新作品。」

陳峻廷近視700多度。（OWNDAYS提供）

陳峻廷（右）、張哲偉出席日商眼鏡品牌活動。（OWNDAYS提供）

陳峻廷（右）、張哲偉出席日商眼鏡品牌活動。（OWNDAYS提供）

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