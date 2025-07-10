五月天也有「快樂小夥伴」躲完颱風台北現蹤五大場景曝光

五月天公仔陸續歸位。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，明後天迎來台北大巨蛋最終的兩場壓軸，團員不僅締造演唱會紀錄，唱片公司更斥資台幣2000萬，把演唱會氣氛延伸至整個台北，讓五月天週邊場景也成為拍照熱點，整座城市變身「MAYDAYLAND」。

台北市政府協助打造演唱會樂園，自6月27日起展開「公仔限時快閃活動」，五月天成員公仔分別現身五人生命中的重要場景，包括師大附中、西門町、北投、行天宮與淡水，粉絲走拍地圖打卡留下回憶。還有受到先前颱風影響，MAYDAYLAND的大小喵星人與公仔一度「居家防颱」，隨著天氣放晴，全數歸隊回到原地，繼續陪歌迷「打卡」拍照。

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大小喵星人再度於台北101登場。（相信音樂提供）

另外，位於Garden City大巨蛋店的限定特展截至目前吸引逾50萬人潮，場地方主動要求公仔及表情球戶外裝置延長展出至7月31日，而大小喵星人則從即日起展出至7月29日，要讓所有歌迷拍好拍滿。

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