晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天也有「快樂小夥伴」躲完颱風台北現蹤五大場景曝光

五月天公仔陸續歸位。（相信音樂提供）五月天公仔陸續歸位。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，明後天迎來台北大巨蛋最終的兩場壓軸，團員不僅締造演唱會紀錄，唱片公司更斥資台幣2000萬，把演唱會氣氛延伸至整個台北，讓五月天週邊場景也成為拍照熱點，整座城市變身「MAYDAYLAND」。

台北市政府協助打造演唱會樂園，自6月27日起展開「公仔限時快閃活動」，五月天成員公仔分別現身五人生命中的重要場景，包括師大附中、西門町、北投、行天宮與淡水，粉絲走拍地圖打卡留下回憶。還有受到先前颱風影響，MAYDAYLAND的大小喵星人與公仔一度「居家防颱」，隨著天氣放晴，全數歸隊回到原地，繼續陪歌迷「打卡」拍照。

大小喵星人再度於台北101登場。（相信音樂提供）大小喵星人再度於台北101登場。（相信音樂提供）

另外，位於Garden City大巨蛋店的限定特展截至目前吸引逾50萬人潮，場地方主動要求公仔及表情球戶外裝置延長展出至7月31日，而大小喵星人則從即日起展出至7月29日，要讓所有歌迷拍好拍滿。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中