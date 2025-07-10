街口支付母公司遭查封 KPOP追星活動照辦「粉絲爆搶手燈」

南韓人氣男團SEVENTEEN。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國內電支平台「街口支付」今（10日）爆出重大消息，母公司街口金融科技與泰山公司之間的36億元股權交易遭法院判決無效，並執行假處分查封資產，震撼金融與科技圈。不過街口支付今夏主打的「KPOP追星節」活動仍如期進行，官方公告7月將抽出「SEVENTEEN官方手燈」與「RIIZE官方手燈」各一支，引爆KPOP粉絲瘋搶登記，現場活動熱度不減。

街口支付自5月起推出「街口KPOP追星節」，活動至8月底結束，用戶只要於指定合作店家使用街口App完成付款並於官網登記，就能參加「月月抽獎」活動，抽中者將獲得5%街口幣折扣券，單月回饋上限為100元，活動期間共可登記4次，每人每月限參加1次；7月驚喜加碼推出「SEVENTEEN官方手燈」與「RIIZE官方手燈」抽獎活動，吸引大量追星族參與登記，搶得演唱會周邊夢幻逸品。

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據街口支付活動頁面顯示，目前並無與特定藝人或演唱會進行聯名合作，不過以「追星」為包裝主題，鎖定KPOP粉絲族群主打限量好禮與現金回饋，營造參與誘因。雖然母公司街口金融科技陷入官司風波，但街口支付服務平台與App功能不受影響，相關活動與優惠亦未受延誤。

稍早，台北地方法院針對泰山公司聲請，下午2點半由員警陪同執行查封行動，前往街口金融科技公司位於長安東路的總部辦公室，查扣涉及36億元的債權標的，引發外界關注。街口支付方面則未對外發出聲明，僅持續推動既定行銷活動，粉絲們也興奮表示，「雖然公司有官司，但我只想抽到SEVENTEEN的手燈！」、「太心動了，我一定要得到！」，KPOP熱潮與娛樂話題，意外成為事件焦點轉移。

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