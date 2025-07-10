ASKA高唱名曲《YAH YAH YAH》 女伴被讚「太美了」

67歲的ASKA演唱經典名曲《YAH YAH YAH》。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經以「恰克與飛鳥」雙人組形式走紅台、日的歌手「ASKA」飛鳥涼，1988年發行了首張個人單曲專輯，2005年恰克與飛鳥暫停組合活動演出。ASKA曾於1994、1995連續來台舉辦恰克與飛鳥演唱會，1998年則以個人身分參加「MTV Music Summit'98」，2009年7月4日則在台北舉行「ASKA CONCERT TOUR 2009 WALK in TAIPEI」個人演唱會，2019年「ASKA CONCERT TOUR 2019」更創下紀錄2千個座位全部售光，2.5小時的演唱會共演唱23首歌曲。

ASKA的歌聲仍一如既往的迷人。（翻攝自X）

67歲的ASKA昨（9）日在東京電視台播出的《 TV Tokyo Music Festival 2025 ～Summer～》中被問及經典曲《YAH YAH YAH》時，ASKA興奮表示：自己今晚要演唱這首歌。讓許多粉絲不敢相信問「這是真的嗎？」、「嚇我一跳」。

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ASKA女兒宮崎薰也是創作型女歌手。（翻攝自X）

ASKA演唱《YAH YAH YAH》時，神情迷醉，拳頭也握了起來，在充滿激情的歌聲中，再次讓大家耳朵懷孕，一點都不像是已經67歲的大叔。當天ASKA的女兒宮崎薰也以創作歌手身分上台，觀眾先是稱讚宮崎薰長得很漂亮，隨後父女倆合唱了ASKA的代表作《Cry》，現場氣氛嗨到最高點，網路上更好評不斷，大讚父女倆歌聲都是一級棒。

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