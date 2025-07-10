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廣告小妹曝孕後「腳踝血栓」 憶：甜蜜過後是痛苦

廣告小妹不後悔自己選擇懷孕這條路。（翻攝自臉書）廣告小妹不後悔自己選擇懷孕這條路。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「廣告小妹」4年前曾不幸流產，後於今年2月初成功誕下1子「小聰」。不過，她今（10）在社群發文表示「久違的負能量」，原來是她想起懷孕後綺左腳腳踝驚見血塊，緊急催生產子的往事。

網紅廣告小妹為生子付出許多努力。（翻攝自臉書）網紅廣告小妹為生子付出許多努力。（翻攝自臉書）

廣告小妹表示自從她「自我回歸」後一直想寫溫暖的文章，不是心靈雞湯，而是像寒冬中透出一絲暖陽那樣的溫度，「正如小聰帶給我的那般，暖暖的」。廣告小妹指出自己5歲時，父親忙於申請赴美當公派學者，經常把她帶到醫院睡在辦公室裡。某日深夜，廣告小妹坐在父親腳踏車後座，因為實在太睏，左腳沒有踩穩踏墊，被捲入車輪，當場血流如注，縫了很多針，也留下永久性的疤痕。

廣告小妹以為自己忘記這件小事，沒想到懷孕時，孕婦常有水腫現象，直到某次婦產科醫師提起水腫，她掀起褲腿，醫師立刻要她去照超音波。檢查結果出爐，廣告小妹左腳腳踝積有血塊，醫師擔心是血栓，隔日即安排催產。

廣告小妹懷孕時水腫情況嚴重。（翻攝自臉書）廣告小妹懷孕時水腫情況嚴重。（翻攝自臉書）

產後持續追蹤時，醫院告知血塊仍在，應是兒時舊傷未完全痊癒加上心臟疾病，血液無法正常回流，積成了血塊。血塊帶來疼痛，偶爾夜間痛醒，廣告小妹總會看看小聰的臉龐。

雖然抱著兒子感覺很甜蜜，但也該是正視腳踝血栓的時候了，醫師表示如果血塊沒有自行消失的話，需動手術處理。思及此，她仍不後悔生子，雖然經過試管多年，還有許多個吞止痛藥的夜晚，她仍願意為了兒子付出一切。

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