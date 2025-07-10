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娛樂 亞洲

偽娘「紅姐」無套約砲傳播鏈有性病 恐被判死刑？

偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺），男兒身的她假扮女子誘騙多名男性發生關係。（翻攝自抖音）偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺），男兒身的她假扮女子誘騙多名男性發生關係。（翻攝自抖音）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國南京近日爆發偽娘網紅「紅姐」（又稱紅爺），男兒身的她假扮女子誘騙多名男性發生關係，事情爆發後引起熱議。現查出紅姐身分其實是38歲焦姓男子，他涉嫌假扮女性誘騙男性發生關係並偷拍影片，更糟糕的是，在這串性愛傳播鏈當中，已證實有3人染性病。紅姐不但四處約砲還將影片上傳至網路牟利，警方7月5日逮捕紅姐，並於7月6日已涉嫌傳播淫穢物品罪進行刑事拘留。

紅姐不但誘騙男性上床，還偷拍照片、影片在網路兜售。（翻攝自抖音）紅姐不但誘騙男性上床，還偷拍照片、影片在網路兜售。（翻攝自抖音）

「南京紅姐」最近在網路紅翻天，他的真實身分是38歲的焦姓男子，他長期扮成女子示人，並且誘騙多名男性未戴保險套發生性關係，性行為過程中也會偷拍影片或照片上網兜售，如今傳出這串性愛傳播鏈當中有3人罹患愛滋病，對此，不少偏激的中國網友砲轟紅姐與受害男子，並發布大量性別歧視言論。

南京紅姐事件曝光後，網上流傳多段影片，引發社會注意，且受害人範圍廣泛，涵蓋健身教練、人夫、外國人、體育生等，抖音闢謠平台7月8日發布影片稱：針對「南京紅老頭」事件已核實其中有關「237人身分」、「11人被檢出愛滋」部分皆為網路謠言。

南京紅姐誘騙男性無套發生性行為，若本人得知身患性病，罪責相當重。（翻攝自抖音）南京紅姐誘騙男性無套發生性行為，若本人得知身患性病，罪責相當重。（翻攝自抖音）

根據中國法律，若明知自身患有HIV、性病仍故意與不特定多數人發生無保護性關係，可能引發疾病大規模傳播風險，倘若致人重傷、死亡或使公司財產遭受重大損失，刑罰相當嚴重。故紅姐若真有性病且導致傳播，即涉及上述「危害公共安全罪」最重可判處死刑。

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